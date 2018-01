TASR

Zmeny v Nových Zámkoch: Futbalového kouča Lubinu vystriedal Mach

Mach prišiel do Nových Zámkov po tom, čo skončil v českom prvoligovom klube HC Slovan Ústí nad Labem.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Nové Zámky 13. januára (TASR) - Po prehre 1:5 na ľade Nitry pristúpilo vedenie tipsportligového hokejového klubu HC Nové Zámky k trénerskej zmene. Doterajšieho hlavného kormidelníka Ladislava Lubinu vystriedal Miroslav Mach. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej internetovej stránke.

Mach prišiel do Nových Zámkov po tom, čo skončil v českom prvoligovom klube HC Slovan Ústí nad Labem. Premiéru absolvuje v zápase 37. kola proti HKM Zvolen. "Pôsobenie v Nových Zámkoch je pre neho novou výzvou. Veľmi sa na to teší. Už v Ústí ukázal svoje kvality a teraz chce uspieť aj v slovenskej súťaži," uviedol trénerov agent Martin Podlešák pre hokej.cz.

Machovým asistentom bude Ladislav Branikovič, ktorý doteraz v klube pôsobil ako športový manažér. Už bývalý tréner HC Nové Zámky Ladislav Lubina sa vedenia novozámockého A-mužstva ujal 22. septembra, keď už po 4. kole Tipsport Ligy vystriedal na poste Štefana Mikeša. Ani pod jeho vedením sa však tím neusadil na priečkach zaručujúcich play off. Po 36. kole je na 9. priečke a na konte má 37 bodov rovnako ako ôsmy Liptovský Mikuláš.

Z Česka prišla do Nových Zámkov aj hráčska posila. Vedenie klubu sa na spolupráci do konca sezóny dohodlo s 27-ročným obrancom Patrikom Husákom. Ten vo svojej kariére pôsobil výlučne v českých súťažiach s 13-zápasovou výnimkou počas sezóny 2014/2015, keď obliekal dres Dukly Trenčín. Aj on by mal premiéru absolvovať proti Zvolenu.