TASR

Včera o 17:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poprední ekonómovia volajú po reforme eurozóny. Požadujú jednoduchšie predpisy

Ekonómovia chcú napríklad viac moci pre inštitúcie eurozóny a pravidlá insolvencie pre štáty.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Berlín 13. januára (TASR) - Poprední ekonómovia z Nemecka a Francúzska sa vyslovili za reformu eurozóny.

Experti napríklad požadujú, aby sa komplikované dlhové pravidlá Maastrichtskej zmluvy nahradili systémom jednoduchších predpisov, uviedol nemecký týždenník Der Spiegel. Ekonómovia navyše chcú viac moci pre inštitúcie eurozóny a pravidlá insolvencie pre štáty. To má zabrániť krajinám eurozóny, aby sa príliš zadlžovali.

Celkovo je podľa ekonómov potrebná kombinácia "trhovej disciplíny a zdieľania rizík", citoval týždenník z 33-stránkovej analýzy, ktorá má byť predložená na budúci týždeň.

Experti sú však rezervovaní ohľadom separátneho rozpočtu pre eurozónu, čo navrhol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Takýto rozpočet by síce mohol stabilizovať ekonomiku, ale vyžadoval by politicky schodné rozhodnutia o rozdelení úloh medzi eurozónou, Európskou komisiou (EK) a národnými štátmi. Namiesto toho by mal existovať záchranný fond s obmedzenými prostriedkami, ktorý by členským krajinám poskytoval pomoc v časoch hlbokej hospodárskej krízy. Trvalé transfery však ekonómovia odmietajú.

Medzi skupinu ekonómov, ktorí vypracovali odporúčania reforiem, patria napríklad šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest, šéf inštitútu DIW Marcel Fratzscher, ekonómka Agnes Bénassy-Quéréová z Paris School of Economics alebo Macronov poradca Jean Pisani-Ferry.