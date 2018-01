TASR

Ples v opere otvorí slovenskú plesovú sezónu a pomôže deťom so zdravotným znevýhodnením

Nad aktuálnym ročníkom jedného z najvýznamnejších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku tento rok prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Aj tohto roku sa Ples v opere koná v historickej budove Slovenského národného divadla. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. januára (TASR) – Historická budova Slovenského národného divadla sa v sobotu večer premení na veľkú plesovú dvoranu. V poradí 18. ročník Plesu v opere otvára plesovú sezónu na Slovensku. Nad aktuálnym ročníkom jedného z najvýznamnejších dobročinných spoločenských podujatí na Slovensku tento rok prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Svoju podporu vyjadril taktiež dobročinnému zámeru plesu, ktorým je zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

Tento rok Ples v opere naplní svoje dobročinné poslanie nielen v spolupráci s partnerskými organizáciami a s podporou hostí, ale aj pod záštitou prezidenta. „Je pre nás veľkou cťou, že nad 18. ročníkom dobročinného plesu prevzal patronát prezident SR Andrej Kiska. Veríme, že aj s jeho podporou môžeme na Slovensku prispieť k lepším a širším podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a ich rovnocennému prístupu k plnohodnotnému vzdelaniu,“ uviedol pre médiá Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere.

Vďaka pomoci významných hostí a v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami - Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenska - podporí aktuálny ročník Plesu v opere program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Hlavnou ambíciou je podpora pozitívnej, tvorivej a priateľskej klímy v triedach so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, ale aj podpora školských asistentov, možnosti ich ďalšieho vzdelávania či vzájomnej výmeny skúseností.

Medzi účinkujúcimi sú známi interpreti Miroslav Žbirka, Jana Kirschner, Katarína Knechtová, Dan Bárta, Martin Madej či Svetlana Rymarenko. Moderátorkou plesu bude popredná slovenská herečka Božidara Turzonovová.