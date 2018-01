TASR

Dnes o 08:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slovenské hokejistky na MS do 18 rokov zvíťazili nad Taliankami

Zverenky trénera Petra Kúdelku dokázali v zápase zmazať trojgólové manko.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Asiago 13. januára (TASR) - Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji A-skupiny I. divízie MS v talianskom Asiagu, keď v piatok zdolali domáce hráčky 5:4 po predĺžení.

Zverenky trénera Petra Kúdelku dokázali v zápase zmazať trojgólové manko. Presným zásahom Nikoly Nemčekovej 58 sekúnd pred druhou sirénou znížili na 2:4 a dvomi presilovkovými gólmi v záverečnej desaťminútovke riadneho času skóre vyrovnali. V predĺžení po tretí raz v zápase využili presilovku a po víťazstve 5:4 pp si do tabuľky pripísali dva body.

Slovenky majú v Asiagu v sobotu deň voľna, po ktorom ich čaká rozhodujúci priamy duel o postup do elitnej kategórie MS proti doposiaľ nezdolanému Japonsku (v nedeľu o 17.00 h).

A-skupina I. divízie MS žien do 18 rokov - Asiago (Tal.): Slovensko – Taliansko 5:4 po predĺžení (1:1, 1:3, 2:0 – 1:0) Góly: 7. Kubeková (Nemčeková, Vargová), 40. Nemčeková (L. Halušková), 53. Ágoštonová (Vargová, Vysokajová), 58. Dobošová (Vargová), 62. Rumanová (Nemčeková, L. Halušková) – 5. Murarová (Mattiviová, Caumová), 21. da Rechová (Murarová), 30. Mattiviová, 36. Mattiviová. Rozhodovali: Zygmuntová (Poľ.) – Dinantová (Bel.), Leeová (Kór.), vylúčenia: 7:5 na 2 min., presilovky 3:2, oslabenia 0:0, strely na bránu: 37:16, 380 divákov. Zostava SR: Rišianová (36. Pösingerová) – L. Šulíková, Kučerková, Vysokajová, Vargová, A. Šulíková – Hájniková, Sedláková, Čorňaková – Nemčeková, Kubeková, L. Halušková – Koyšová, Ágoštonová, Rumanová – R. Halušková, Dobošová

Hlas po zápase (zdroj: SZĽH):

Peter Kúdelka, tréner SR "18": "Po predošlom výbornom výkone s Nórskom sme do piatkového stretnutia vstúpili s pocitom, že to pôjde samo. Narazili sme však na húževnatý domáci tím Talianska, ktorý pracoval veľmi disciplinovane a proti ktorému sa nám veľmi ťažko presadzovalo. Súčasne sme nehrali našu hru, nešli nám nohy, strácali sme puky. Nebolo to skrátka ideálne, najmä prvá polovica stretnutia. Na druhej strane dievčatá neklesali na duchu, stále boli pozitívne a aj za stavu 1:4 verili, že stretnutie môžu vyhrať, keďže ešte pred nami bol veľký časový úsek. Po štvrtom inkasovanom góle sme vystriedali brankárku, strelili sme Taliankam gól do šatne, čo boli dva dôležité impulzy. V šatni pred treťou tretinou sme si povedali svoje, z dievčat sršalo nasadenie a odhodlanie. Dôležité bolo, že sme v úvode tretej tretiny ubránili dvojminútové oslabenie o dve hráčky a z následných našich presiloviek sme si vynútili predĺženie. V ňom sa už ukázal charakter tohto družstva. Pochvala patrí všetkým hráčkam za to, ako to nezabalili a zvrátili stretnutie. Práve v takýchto zápasoch sa ukazuje charakter tímu. Po dni voľna nám zostáva Japonsko, bude to zápas kto z koho. Vieme, že máme výbornú šancu na skvelý výsledok, a tak sa oň zo všetkých síl pobijeme."