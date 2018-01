TASR

Dnes o 08:43 čítanie na 7 minút 0 zdieľaní Hokej-TL: Trenčín v 36. kole šokujúco podľahol doma Detve

Napriek tomu si udržali na čele tabuľky jednobodový náskok pred Banskou Bystricou.

Na snímke radosť hráčov Košíc po druhom góle v zápase 36. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HKM Zvolen 12. januára 2018 v Košiciach. — Foto: TASR - František Iván

Bratislava 12. januára (TASR) - Hokejisti Dukly Trenčín prekvapujúco prehrali v piatkovom zápase 36. kola Tipsport Ligy s poslednou Detvou 2:5. Napriek tomu si "vojaci" udržali na čele tabuľky jednobodový náskok pred Banskou Bystricou, ktorá podľahla doma Popradu 2:3.

MsHK DOXXbet Žilina – MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:3 po predĺžení (0:0, 1:2, 1:0 – 0:1)

Góly: 24. Holovič (Handlovský, Pospíšil), 43. Stupka (Pospíšil, Konečný) - 28. Langhammer (Gründling, Rud. Huna), 35. Langhammer (Rud. Huna), 64. R. Rapáč (Suchý, Langhammer). Rozhodovali: J. Konc st., Štefik – Kollár, Rojík. Vylúčení: 6:7, presilovky a oslabenia: 0:0, 882 divákov.

Zostavy:

Žilina: Tomek – Mazanec, Kozák, Andersons, Juraško, Chaloupka, Mich. Roman, Hatala, Mendrej – Pospíšil, Holovič, Handlovský –J. Jurík, R. Hruška, M. Tvrdoň – Klimenta, Húževka, Švihálek – Rogoň, Konečný, Stupka.

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Gründling, Nemec, Suchý, Kuráli, Mezovský, Nádašdi, Moravčík, Pacalaj – Števuliak, Langhammer, Rud. Huna – R. Rapáč, L. Paukovček, J. Sukeľ – Uram, M. Sukeľ, Kriška – Uhrík, Piatka, A. Laco.

Hlasy po zápase:

Petr Rosol, tréner Žiliny: „Pre nás sú posledné zápasy ako cez kopirák. Začali sme dobre, mali sme dve či tri šance, ale naša produktivita je žalostná. Góly nedávame, veľmi sa na ne nadrieme. Mali sme veľa šancí, ale boli sme neefektívni, súper, naopak, áno a odviezol si dva body.“

Pavel Paukovček, tréner Lipt. Mikuláša: „V dnešnom zápase videli diváci viac bojovnosti ako hokejovej krásy. Naši chlapci vydreli nádherné dva body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Veľmi ma mrzí zranenie dvoch kľúčových hráčov. Mário Kuráli má zlomený prst, Marek Uram má asi zlomenú ruku. Prišli sme o dvoch hráčov a ani jeden zákrok nebol potrestaný. Taký je hokejový život, budeme musieť skúsenosť nahradiť bojovnosťou a ísť ďalej.“

HK Dukla Trenčín - HC 07 Orin Detva 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Góly: 15. Deveaux, 29. Frühauf (Růžička, Varga) - 12. Sitnikov (Gašpar, Murček), 15. Gašpar, 24. Milý (Mat. Chovan), 30. Ščurko, 57. Ščurko (Murček). Rozhodovali: Goga (SR), Kincses (Maď.) - M. Orolin, Nagy (Maď.), vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia 0:1, 2310.

Zostavy:

Dukla Trenčín: Valent – Bohunický, Starosta, Cebák, Frühauf, Romančík, Holenda, Pač – Varga, Ölvecký, Radivojevič – Sádecký, Růžička, Bezúch – Hecl, Dlouhý, O. Mikula – Deveaux, Pardavý ml., Sojčík

HC 07 Detva: Hackett – Martin Chovan, Kuklev, F. Fekiač, Sládok, Šimon, Macejko, Jendroľ, Gachulinec – Gašpar, Surovka, Sitnikov – Milý, Matúš Chovan, Belluš – Videlka, Murček, Ščurko – Tibenský, Surový, Žilka

Hlasy po zápase:

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Tie veci, ktoré nám v tomto zápase nefungovali, si musíme rozobrať najmä sami medzi sebou. Tak, ako sme vedeli v predchádzajúcich stretnutiach zvíťaziť, tak sa musíme vedieť postaviť aj k tomu, že dnes bol súper lepší a vyhral zaslúžene."

Ivan Dornič, tréner Detvy: "Na zápas prvého s posledným sme sa zodpovedne pripravovali a pred súperom sme mali rešpekt. Hráči k zápasu pristúpili svedomito, pričom veľa energie im dodalo aj naše posledné víťazstvo nad Žilinou. Hráči splnili všetko, čo sme si povedali a najmä sa vyvarovali zbytočných chýb, po ktorých sme predtým inkasovali góly. Samozrejme, som rád za toto víťazstvo, ale jedna lastovička leto nerobí. Musíme bojovať ďalej a pokúsiť sa o zázrak."

HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky 5:1 (0:0, 5:0, 0:1)

Góly: 26. Krištof (Macík, Rais), 26. Kovacs (Slovák, Blackwater), 29. Šille, 31. Milam (Rais, Ordzovenský), 31. Csányi (Versteeg, Mir. Pupák) - 50. Fábry (M. Jass). Rozhodovali: Lauff, Orolin - Gajan, Gavalier, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2817 divákov

Zostavy:

Nitra: Foltán - Rais, Rýgl, Ordzovenský, Milam, Mir. Pupák, Versteeg, Korím, Mich. Pupák - Paulovič, Krištof, Macík - Blackwater, Slovák, Kovacs - H. Ručkay, J. Ručkay, Csányi - Šiška, Šille, Rzavský

Nové Zámky: Baroš - Salija, Látal, Plašil, Hruška, M. Jass, Šimek, Vidovič - Cetkovský, Š. Novotný, R. Varga - Saulietis, Šimun, Zbořil - Lorraine, Škoda, Lantoši - Tužinský, D. Rehák, Fábry

Hlasy po zápase:

Dušan Milo, tréner Nitry: „Prvá tretina bola vo svižnom tempe a podržal nás Foltán. Mal tam veľmi veľa 'ošemetných' situácií a dobrých zákrokov. Rozhodlo desať minút druhej tretiny. V tretej tretine sa zápas už iba dohrával."

Ladislav Lubina, tréner Nových Zámkov: „Ja si myslím, že sme odohrali slušnú prvú tretinu. Obe mužstvá mali v nej 2-3 dobré príležitosti na skórovanie. V druhej tretine sme nepochopiteľne vypadli z hry na desať minút a Nitra rozhodla zápas. Tretia tretina si myslím, že sa dohrávala v kľude."

HC'05 iClinic B. Bystrica - HK Poprad 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Góly: 25. Faille (Bortňák, Sedlák), 30. Asselin (Faille, Giľak) - 4. Heizer (Lichanec), 16. Davydov (Hvila, Heizer), 50. Buc (Petran). Rozhodcovia Lokšík, Müllner - Jobbágy, Stanzel, vylúčení 11:6, navyše Asselin 10 min za nešportové správanie, presilovky 0:0, v oslabení 1:0, 2527 divákov.

Zostavy:

HC'05 iClinic B. Bystrica: Lassila - Kubka, Ďatelinka, Delisle, Rosandič, Gélinas, Aliu, Sedlák - Bortňák, Surový, Brittain - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Giľak - Češík, Tamáši, Kabáč

HK Poprad: Corbeil - McDowell, Brejčák, Davydov, Petran, Krempaský, Dinda, Romaňák - Svitana, Mlynarovič, Matej Paločko - Buc, Heizer, Lichanec - Matúš Paločko, Vartovník, Bondra - Vašaš, Bjalončík, Hvila

Hlasy po zápase:

Vladimír Országh, tréner B. Bystrice: "My sme hlavne v prvej tretine mali zlý pohyb. Znovu sme boli nedisciplinovaní, druhý zápas po sebe, nemohli sme sa dostať do tempa. Vyrovnali sme a bol to boj o každý meter ľadu. Chýbal nám drajv, to čo nás zdobí, tlak do bránky, vyhrávanie osobných súbojov. Hostia chceli, dreli, veľmi dobre bránili, podali oduševnený výkon."

Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Za odhodlanie, bojovnosť sme si zaslúžili body. Nebolo to jednoduché, pochvalu si zaslúžia mladí, ktorí nastúpili aj preto, že máme v mužstve maródku a zranenia. Bili sa až do konca, čo je vzhľadom na ich juniorský vek obdivuhodné. Nám sa proti Banskej Bystrici túto sezónu darí, teraz vďačíme hlavne za tímový výkon, celému mužstvu patrí veľká pochvala."

Tomáš Surový, kapitán B. Bystrice: "Ušla nám prvá tretina, vyrovnali sme, no Poprad hral vynikajúco, húževnato a my sme to nezvládli. Proti Popradu sa ťažko hrá a keď nám odskočili o gól, už sme nevyrovnali. Proti nám si zvolil dobrý štýl a my sme sa s tým opäť nevyrovnali."

Dávid Buc, strelec víťazného gólu Popradu: "Začali sme veľmi dobre, už na rozcvičke to bolo cítiť. Po dobrej prvej tretine z našej strany sme vrátili súpera do zápasu. V tretej sme sa vrátili k poctivému hokeju, korčuľovanie s odhodlaním, že nejaký gól ešte strelíme. Rozhodol som zápas, pre mňa to bol špeciálny moment. Akoby to bolo včera, keď som sa tu tešil z majstrovského pohára. Banská Bystrica má silný tím, možno je to trochu aj náhoda, že sme ju trikrát zdolali. Dúfam, že sa posunieme v tabuľke vyššie, máme dobrú sériu a verím, že ešte niekoho preskočíme."

HC Košice - HKM Zvolen 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Góly: 9. Nagy (Pacan), 20. Nagy (Pacan), 31. Jenčík (Dudáš, Pacan), 32. Kafka (Pulli, Hovorka), 32. Petráš (Šoltés, Šedivý), 42. Spilar (Nagy, Dudáš) - 2. Bokroš (Puliš, Fekiač), 36. Coffman (Obržálek). Rozhodcovia: Jonák, Snášel - Kacej, Výleta, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 4617 divákov. Zmeny: 32. Šimko za Nieminena

Zostavy a striedania:

HC Košice: Habal - Dudáš, Kessel, Šedivý, Čížek, Koch, Pulli, Michalčin - Nagy, Pacan, Spilar - Šoltés, Hovorka, Jenčík - Kafka, Boltun, Suja - Petráš, Vrábeľ, Klíma - Novotný

HKM Zvolen: Nieminen (32. Šimko) - Wharton, Ross, Hraško, Kováčik, Ťavoda, Bokroš, Dubeň - Coffman, Špirko, Obdržálek - Puliš, Kytnár, Šišovský - Matis, V. Fekiač, Kelemen - Marcinek, Síkela, Mart. Ďaloga

Hlasy po zápase:

Marcel Šimurda, tréner HC Košice: "Dôležité bolo, že sme sa dostali do stretnutia práve v našom oslabení, keď sme vyrovnali na 1:1. Zápas sa lámal v druhej časti, najmä v priebehu minúty, v ktorej sme strelili tri góly. Dostavil sa pokoj na naše hokejky a napokon sme presvedčivo vyhrali. Ďakujem chlapcom za výkon, hoci tam boli nejaké chybičky. Myslím si, že takýto hokej sa páčil aj divákom."

Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: "Začali sme dobre. Prvú tretinu sme síce prehrali 1:2, ale boli sme aktívni. Nedokázali sme však využiť istý rešpekt zo strany Košíc. Neskôr sme domácich naštartovali vlastnými chybami. Košičania zvíťazili vďaka svojmu prístupu a nasadeniu. Momentálne sa trápime v efektivite a aj preto je dnešný výsledok taký aký je."