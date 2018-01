TASR

Dubovcová so Štrbovou obsadili v Pelhřimove 13. miesto

Slovenky sa do hlavnej súťaže prebojovali po dvoch štvrtkových víťazstvách v kvalifikácii.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. — Foto: Teraz.sk/SVF

Pelhřimov 12. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová obsadili na turnaji CEV Masters v Pelhřimove konečné 13. miesto. V piatok prehrali turnajové šestnástky oba zápasy v A-skupine hlavnej časti súťaže a účinkovanie na turnaji v ČR sa pre ne skončilo.

Slovenky sa do hlavnej súťaže prebojovali po dvoch štvrtkových víťazstvách v kvalifikácii. V piatom im však nevyšli zápasy v A-skupine a nekvalifikovali sa do play off. Najskôr podľahli domácim turnajovým jednotkám Barbore Hermannovej a Markéte Slukovej tesne 1:2 na sety a podvečer v súboji o postup zo skupiny prehrali s deviatym nasadeným ukrajinským párom Valentyna Davidovová, Jevgenija Ščipkovová v dvoch tesných setoch 0:2.

Slovenky odlietajú 21. januára na dvojtýždňovú prípravu na Tenerife, po návrate budú týždeň doma a znova pôjdu na Tenerife.