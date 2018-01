TASR

Včera o 16:45 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Škriniar: Poistné zmluvy budú napokon pre klientov nevýhodnejšie

Okrem toho, že nová daň nahradí existujúci poistný odvod si podľa ministerstva financií môžu klienti vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky a ktorá nepremietne daň do zvýšenia cien.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. januára (TASR) - Poistné zmluvy budú v konečnom dôsledku pre klientov v porovnaní s dnešnými nevýhodnejšie. Poisťovne sa môžu zachovať ako výrobcovia potravín. Pri snahe udržať cenu tovaru výrobcovia potravín ponúkajú menšiu gramáž. Myslí si to Pavel Škriniar, finančný analytik z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Reagoval tým na novú daň z poistenia, ktorá podľa rezortu financií nahradí už existujúci poistný odvod. Podľa analytika pri poistení to môže byť nižšia poistná ochrana v podobe nižšej poistnej sumy alebo širších poistných výluk. "Klienti tu veľa nenavymýšľajú, buď zaplatia viac, poistia sa na nižšie sumy alebo poistení nebudú. Čo sa týka poistenia firemného majetku, poistené firmy vyššie náklady na poistenie skôr či neskôr prenesú do cien svojich služieb," zdôrazňuje Škriniar.

Okrem toho, že nová daň nahradí existujúci poistný odvod si podľa ministerstva financií môžu klienti vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky a ktorá nepremietne daň do zvýšenia cien. Klienti poisťovní sa teda nemusia obávať zvyšovania cien poistného.