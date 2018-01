TASR

BEŇUŠKA: Najbližších 20 rokov budú v školách chýbať fyzikári

Fyziku učí inak, po svojom. Preferuje experimenty a snaží sa učiť fyziku pre život. Tvrdí, že na hodine majú pracovať najmä žiaci, a nie učiteľ.

Bratislava 12. januára (TASR) - V slovenských školách chýbajú fyzikári. Najbližších 20 rokov títo učitelia ani nebudú, učiteľstvo fyziky je totiž pre deti v posledných rokoch neatraktívne. V rozhovore pre TASR to povedal Najlepší európsky učiteľ fyziky 2017 Jozef Beňuška z Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Fyziku učí po svojom, preferuje experimenty, ktoré v školách podľa jeho slov chýbajú.

"Na základných školách neraz učia fyziku dejepisári či telocvikári. To tak potom vyzerá. Keby som ja išiel učiť dejepis, tiež by to nedopadlo dobre. Je veľký rozdiel, keď predmet učí učiteľ, ktorý ho pozná a má rád," uviedol Beňuška. Budúcich učiteľov fyziky by sa podľa neho dalo spočítať možno na prstoch rúk. "A aj z tých, čo učiteľstvo fyziky vyštudovali, mnohí učiť nejdú," upozornil Beňuška.

Malo by byť podľa neho v záujme štátu, aby sa to zmenilo. Neverí, že pripravovaná reforma školstva pomôže. Pripúšťa, že fyziku by možno niektoré deti aj rodičia v školách oželeli. Bola by to však podľa neho strata. "Chýbala by ľuďom príroda, keby prestala existovať?" zamýšľa sa. Bez predmetov, ku ktorým fyzika patrí, by podľa neho rozvoj logického myslenia bol výrazne zanedbaný.

"Možno by im nechýbala fyzika samotná, ale to rozmýšľanie, spájanie súvislostí, ktoré si tento predmet vyžaduje, by im určite chýbalo. To by sa nepochybne prejavilo neskôr v našej spoločnosti nielen v oblasti vedy a techniky. Mnohí žiaci a rodičia by určite boli spokojní. Otázne je, či takúto spokojnosť chceme," poznamenal.

Beňušku ocenili vlani za celoživotné dielo. Organizuje celoštátny seminár pre učiteľov fyziky s názvom Vanovičove dni, napísal si vlastné výučbové prezentácie, ktoré sa ujali aj v Česku. Urobil Digitálnu učebnicu fyziky pre stredné a základné školy a spoluzakladal Centrum popularizácie fyziky, kam chodia na exkurzie deti z celého Slovenska.

Fyziku učí inak, po svojom. Preferuje experimenty a snaží sa učiť fyziku pre život. Tvrdí, že na hodine majú pracovať najmä žiaci, a nie učiteľ. Na hodine deti skôr počúva, žiaci sa pýtajú a robia experimenty. "Na mojej hodine si napríklad deti nepíšu poznámky. Prepisovanie poznámok z prezentácie a vôbec písanie poznámok považujem za stratený čas," povedal pre TASR.

Na hodine s názvom fyzika v praxi sa deti pokúšajú vyrobiť napríklad hmlu. Naučia sa tak, ako hmla v prírode vzniká. "Alebo sa naučia, ako si urobiť doma balónovú party, aby balóny držali na stene a nemuseli ich priviazať alebo plniť héliom. Treba na to iba tvarovacie balóny, ktoré stačí pošúchať napríklad o vlasy. Zelektrizovaním na stene či okne držia akoby 'prilepené' aj dva dni. Tiež sme na hodine zapálili železo a naučili sa, ako si veľmi jednoducho a spoľahlivo urobiť oheň na čundri," priblížil Beňuška.