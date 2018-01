TASR

Včera o 16:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní SaS nepodporí novú daň z poistenia, žiada Kažimíra, aby ju stopol

Na archívnej snímke Eugen Jurzyca — Foto: TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – Daňové a odvodové zaťaženie obyvateľstva je v súčasnosti už veľmi vysoké a nová daň z poistenia, ktorú plánuje rezort financií, zasiahne najmä mladé rodiny a ľudí s nízkymi príjmami. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a solidarita (SaS) v piatkovom stanovisku s tým, že túto daň nepodporí. Zároveň žiada ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), aby ju stopol.

"Daň z poistenia zasiahne najmä mladé rodiny s hypotékami a ľudí s nízkymi príjmami," konštatoval poslanec Národnej rady SR Eugen Jurzyca s tým, že argument ministra financií o existencii tejto dane v členských štátoch Európskej únie (EÚ) je podľa neho pomýlený. "Podstatné je to, aké je celkové daňové a odvodové zaťaženie našich občanov, aká je úroveň jeho príjmov a podiel verejných príjmov na celkovom hrubom domácom produkte (HDP), ktorý rastie," priblížil Jurzyca. Dodal, že v roku 2010 bol na Slovensku podiel verejných príjmov na HDP necelých 35 % a v roku 2015 už takmer 43 %.

Priemerne zarábajúci človek podľa SaS odvedie štátu na daniach z príjmu a odvodoch takmer polovicu svojho platu. "Ak k tomu prirátame ďalšie povinné poplatky, ako je povinné zmluvné poistenie (PZP) osobného auta, diaľničná známka, koncesionársky poplatok a na záver do jeho spotrebných výdavkov zahrnieme daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane, získame komplexný obraz o skutočnej daňovej záťaži našich občanov," tvrdí podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) podľa liberálov nemá žiadny reformný plán na zlepšenie služieb verejného sektora pri obhájiteľných nákladoch. "Minister financií Kažimír sa preto doteraz nedosiahnuteľnú métu verejných financií, ktorou je vyrovnaný štátny rozpočet, snaží dosiahnuť drakonickými daňami," myslí si Jurzyca.

Rezort financií sa podľa Kažimíra týmto opatrením snaží o daňovú férovosť. Ministerstvo sa domnieva, že v dôsledku dane z poistenia by mohli klesnúť ceny poistiek v niektorých odvetviach neživotného poistenia. "Nová daň z poistenia zohľadňuje sociálne a ekonomické aspekty pri stanovovaní výšky jednotlivých sadzieb," priblížil rezort financií s tým, že znížené sadzby tejto dane sa budú uplatňovať na tretinu objemu neživotného poistenia.

Daň z poistenia využíva podľa Kažimíra väčšina členských štátov EÚ. "A to hlavne preto, že poisťovacie služby sú v EÚ na základe smernice oslobodené z dane z pridanej hodnoty," dodal minister. Novou daňou, ktorá by mala nahradiť 8-% odvod z neživotného poistenia, by sa Ministerstvo financií (MF) SR malo zaoberať v tomto roku.