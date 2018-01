Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladá žena si našetrila 56 eur, aby vytvorila nohavičky, ktoré ochránia ženy pred znásilnením

Mladej žene sa podarilo vynájsť produkt, ktorý ochráni ženy pred násilnými útočníkmi. Čo poviete, má to zmysel?

— Foto: Facebook/Discover Beauty

FARRUKHABAD 14. januára - Situácia v Indii je alarmujúca. Mladá budúca podnikateľka Seenu Kumariová sa preto rozhodla vynájsť vynález, ktorý ochráni bezbranné ženy pred znásilnením. Indka, ktorá pochádza z chudobných pomerov mesta Farrukhabad, si ušetrila v prepočte približne 56 eur a investovala ich do špeciálneho spodného prádla. Každý, kto by sa teda odvážil nevinné dievča napadnúť, čaká ho nepríjemné prekvapenie. Najmodernejšia technika ochráni majiteľku pred znásilnením.

Nohavičky sú zatiaľ obrovské, avšak finálna veľkosť bude určite menšia. Sú vyrobené zo špeciálneho materiálu odolného voči prepichnutiu nožom, aj proti guľkám. Tam to nekončí. Spodné prádlo obsahuje kódový zámok, na ktorého rozlúštenie útočník mať čas určite nebude. V prípade, že by sa mu to podarilo, nachádza sa v nohavičkách kamera priamo pri zámku. V malom kúsku odevu je zakomponovaný aj GPS modul, ktorý stlačením jedného tlačítka okamžite upovedomí o polohe napadnutej a o tom, že je žena v nebezpečenstve.

Vynález mladej Indky by mal ohrozenej žene zabezpečiť ochranu pred znásilním, ktoré si žiaľ muži dovolia aj priamo na ulici. Finálna verzia vynálezu je zatiaľ ďaleko. Seenu ale je natoľko obozretná a dala si svoj nápad okamžite patentovať.