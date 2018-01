TASR

Farage je sklamaný zrušením Trumpovej návštevy, Khan to víta

Nigel Farage. — Foto: TASR/AP

Londýn 12. januára (TASR) - Rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa zrušiť svoju februárovú návštevu Británie označil londýnsky starosta Sadiq Khan za dôkaz toho, že Trump "konečne pochopil", že pre "mnohých Londýnčanov" by nebol vítaný.

"Mnohí Londýnčania dali jasne najavo, že Donald Trump tu nie je vítaný (...) Zdá sa, že konečne sa k nemu táto správa dostala," napísal Khan no svojom konte na Twitteri.

Viaceré britské médiá v piatok s odvolaním sa na vládne zdroje informovali, že Trump vo februári neodcestuje na návštevu Británie, aby tam otvoril nové veľvyslanectvo Spojených štátov v Londýne.

Kancelária britskej premiérky Theresy Mayovej vo štvrtok neskoro večer odmietla potvrdiť, či bola návšteva Trumpa zrušená. Hovorca len zopakoval doterajšie stanovisko Downing Street, že prezident USA dostal pozvánku a prijal ju, no termín jeho cesty zatiaľ nebol stanovený.

V piatok vydal premiérkin hovorca vyhlásenie, podľa ktorého je otvorenie ambasády záležitosťou Spojených štátov, ale Trump je napriek tomu v Londýne vítaný, uviedla televízia Sky News.

Mayová pozvala Trumpa na návštevu Spojeného kráľovstva ešte pred rokom, keď bola prvou svetovou líderkou, ktorá zavítala do Bieleho domu po nástupe jeho nového šéfa.

Trumpova plánovaná cesta sa však stala kontroverznou. Štátna návšteva totiž obvykle zahŕňa pompézne ceremónie a podujatia, ktorých hostiteľkou je kráľovná Alžbeta II.

Okrem toho takmer dva milióny ľudí v Británii podpísali petíciu vyzývajúcu na odvolanie takejto pozvánky pre Trumpa, pretože jeho návšteva by spôsobila kráľovnej nepríjemnosti. Okrem toho by šéfa Bieleho domu zrejme "vítali" aj protestujúci, pričom poslanci vyhlásili, že by mu neumožnili predstúpiť pred parlament.

Bývalý líder labouristov Ed Miliband prostredníctvom svojho mikroblogu na sieti Twitter v piatok napísal, že práve plánované protesty zrejme Trumpa odradili od návštevy Británie. "Nikto nechcel, aby ste sem prišli," napísal Miliband.

Obavy z protestov ako možnú príčinu zrušenia Trumpovej návštevy pripustil v piatok aj bývalý líder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage, ktorý je Trumpovým spojencom. V rozhovore pre stanicu BBC Farage označil najnovšiu situáciu "za sklamanie". Dodal, že Trump už navštívil krajiny po celom svete, "ale nie tú, ktorá mu je najbližšia".

Trump mal vo februári v Londýne otvoriť nové veľvyslanectvo Spojených štátov. Ambasádu, postavenú za miliardu dolárov na brehu Temže, má teraz otvárať minister zahraničných vecí Rex Tillerson, napísal denník The Guardian.

Vo svojom tweete, ktorý napísal v noci na piatok, Trump vysvetlil, že zrušil návštevu Londýna, lebo "nie som veľkým fanúšikom administratívy (exprezidenta USA Baracka) Obamu, ktorá predala ambasádu na lepšom a príjemnejšom mieste za babku, aby postavila novú" za 1,2 miliardy dolárov a oveľa ďalej od centra. "Chceli, aby som prestrihol pásku. NIE!" napísal Trump.

Svoj zámer presťahovať svoje veľvyslanectvo z vychytenej štvrte Mayfair v centre Londýna do lokality na juhozápade britskej metropoly oznámili Spojené štáty v októbri roku 2006, keď bol prezidentom USA George W. Bush, a nie Obama, upozornil francúzsky týždenník Le Point.