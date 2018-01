Dobré noviny

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žena požiadala najlepšiu priateľku, aby si zobrala jej 6 detí, ak zomrie. Bez váhania súhlasila

Žena podstúpila najväčšiu skúšku priateľstva. Pre najlepšiu kamarátku urobila to najväčšie gesto – rozhodla sa postarať sa o jej šesť detí do konca života.

Deti pri nemocničnom lôžku svojej ťažko chorej mamy. — Foto: reprofoto/dailymail

RICHMOND 12. januára - Život so sebou niekedy prináša otázky, pri ktorých až zviera srdce. Slobodná matka Beth Laitkep sa dostala na nemocničné lôžko vo Virginii, pretože bola vážne chorá. To je náročná situácia sama o sebe, no musela sa vysporiadať aj s problémom, kto sa postará o jej šesť detí, keďže jej partner ju opustil práve keď bojovala s rakovinou.

Skúška priateľstva

Po pôrode najmladšieho syna nastúpila na aktívnu liečbu a zdalo sa, že problémy ustúpia, pretože liečba účinne zaberala. Po čase sa však choroba vrátila. V núdzi spoznáš priateľa a v takýchto hraničných situáciách je dobrá priateľka na nezaplatenie. So Stephanie Culley sa kamarátili už od strednej školy a keď sa Laitkep pohoršilo, jej najlepšia kamarátka jej pomáhala s domácnosťou, brala ju k doktorovi a sedávala pri jej posteli, keď jej bolo ťažko. Po čase sa lekár vyjadril, že na jej záchranu už nie je nádej, preto bolo potrebné vyriešiť, čo s deťmi. Laitkep vtedy vyslovila kamarátke Culley tú najväčšiu prosbu: "Postaráš sa o moje deti? Urobíš to pre mňa?" cituje jej slová magazín The Washington Post.

Ohromné gesto ľudskosti

Ako matka si zo všetkého najviac priala, aby bolo dobre postarané o jej deti, keď zomrie. Preto sa obrátila na svoju dobrú kamarátku, ktorá ochotne súhlasila, že sa o jej deti bez váhania postará, keď to bude potrebné. Opýtali sa však aj detí, že ak sa pre ich mamičku nepodarí zázrak, koho by chceli mať pri sebe. Deti ukázali na Culley, a to ju dojalo. S manželom Donniem sa rozhodli, že sa o všetkých šesť detí postarajú a všetky ich budú brať ako svoju rodinu. A hoci im to celkom zmenilo život, považovala za správne pomôcť priateľke s tým, čo potrebovala. Zabezpečiť svojim deťom dobrú rodinu.

Deväť detí v dome

Za krátky čas sa tak ich rodina podstatne rozrástla a k ich trom deťom pribudlo ďalších šesť, ktoré prijali ako vlastné a začlenili ich do svojej rodiny. Od toho najmenšieho dvojročného, až po 15-ročného, tak vďaka láskavosti matkinej kamarátky a jej manžela dostali nový domov. Manželia sa tak stali miestnymi hrdinami, no o to viac si ich obrovské gesto budú do konca života vážiť ich deti, a v očiach ich matky je to to najviac, čo jej mohli dať.