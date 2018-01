TASR

KHL: Barker opúšťa Slovan, sezónu dohrá vo Švajčiarsku

Kanadský obranca sa dohodol na zmluve s účastníkom najvyššej švajčiarskej súťaže SC Langnau Tigers.

Na snímke v modrom Kim Barker. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. januára (TASR) - Hokejový obranca Slovana Bratislava Cam Barker sa dohodol na zmluve s účastníkom najvyššej švajčiarskej súťaže SC Langnau Tigers. Informoval o tom oficiálny klubový web účastníka NLA.

Tridsaťjedenročný Kanaďan podpísal zmluvu do konca aktuálneho ročníka, okrem neho prichádza do mužstva aj útočník Nolan Diem. Langnau patrí v priebežnej tabuľke 12. miesto so ziskom 49 bodov, na ôsmu priečku zaručujúcu účasť v play off stráca päť bodov.