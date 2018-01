Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ten najväčší bojovník: Zomierajúci chlapček odmietol odísť zo sveta predtým, ako spoznal svoju malú sestričku

Zákerná choroba si vzala život malého chlapca. Svoj posledný sen si však splnil. Stretnutie s očakávanou sestričkou.

— Foto: Bristol Post WS

BRISTOL 13. januára - Rodičia Lee a Rachel len pred pár týždňami privítali nového člena rodiny. Zároveň prišli o svojho milovaného synčeka. Boj o život syna Baileyho začal v lete v roku 2016. Chlapec sa necítil dobre a tak ho rodičia zobrali do nemocnice. Lekári sa domnievali, že chlapca postihla vírusová infekcia. Stav sa však nezlepšoval a tak Bailey dostal antibiotiká pre podozrenie na infekciu hrudníka. Očakávané zlepšenie zdravia ani napriek tomu neprichádzalo. Chlapec začal mať silné bolesti žalúdka a výsledky krvných testov dopadli veľmi zle.

Diagnóza "rakovina"

Baileymu bola diagnostikovaný non-Hodgkinov lymfóm a okamžite bol prijatý na onkologickom oddelení. V dobe, keď bola u chlapčeka rakovina diagnostikovaná bola žiaľ už v tretej fáze. „Nič sme nevedeli. Keď sme priviedli do nemocnice, mysleli sme si, že bude v poriadku. Začali sme však trochu pochybovať. Bolesť sa však zhoršila a onkológovia nám povedali, že musí absolvovať liečbu,“ spomína otec Lee.

Foto: Bristol Post WS

Chemoterapia sa začala okamžite. Vtedy sa lekári domnievali, že sa Bailey zotaví. Vo februári 2017 sa dostal do remisie. Chlapec sa vrátil do školy a žil bežný život. Pravidelne musel chodiť na kontroly a každé tri mesiace sa musel podrobiť MRI vyšetrenia. Po prvej takejto kontrole, chcela rodina na Veľkú noc vycestovať na dovolenku. Lekári dovolili a tak sa rodina vybrala do prázdninového parku v Devone. Počas druhého dňa rodinného výletu rodičia prijali hovor z nemocnice. Chlapec sa okamžite musel vrátiť. Prognóza lekárov nebola dobrá, avšak dávali chlapcovi 70% šancu na prežitie.

Bailey sa opäť podrobil chemoterapii. Lekári informovali rodičov, že keď chlapec prežije, existuje veľká pravdepodobnosť, že bude následky choroby a liečby ho budú sprevádzať celý život. Rodičia robili všetko, čo bolo v ich silách. Bailey bojoval a na konci júla sa opäť dostal do remisie. „Boli sme s ním šesť týždňov doma počas leta. Bolo to úžasné,“ zaspomínala si mamička Rachel.

Foto: Bristol Post WS

Choroba zasiahla naplno

Na konci augusta sa rakovina opäť vrátila. Matka chlapca odviezla do nemocnice, kde sa dozvedeli tú najhoršiu správu. Rakovina sa rýchlo rozšírila a nádory mal chlapec takmer všade. Zasiahli jeho hrudník, pľúca, pečeň aj žalúdok. Lekárka im oznámila, že tam nádory nie sú dlho. Bolo to iba pár dní, maximálne týždňov. Rodičia vedeli, že o svojho chlapca prídu. Vedeli, že Bailey zomrie. Nevedeli svojho syna klamať a tak mu veľmi opatrne povedali pravdu.

Foto: Facebook/Lee Cooper

Vytúžená sestrička

Rodina sa spoločne vrátila domov a nikto z nich nevedel, koľko spoločného času im zostáva. „Tieto tri mesiace boli veľmi zlé. Vedeli sme, že nemá príliš veľa času a snažili sme sa využiť všetok spoločný čas,“ povedala zarmútená Rachel. Bailey si uvedomoval, že keď odíde už sa nikdy nevráti. Začal si plánovať vlastný pohreb a prial si, aby boli všetci na poslednej rozlúčke oblečení v kostýmoch superhrdinov.

Lekári chlapcovi predpísali lieky na bolesť. Stav sa však začal pomaly zhoršovať. Rodiča nečakali, že Bailey vydrží tak dlho. On sa však rozhodol, že počká na narodenie svojej sestričky Millie. Tá na svet prišla koncom novembra. Jej veľký braček si vážil a užíval každú chvíľočku. Millie držal v náručí, spieval jej, umýval ju a venoval jej všetok svoj posledný čas.

Stav chlapca sa zhoršoval. Blížili sa Vianoce a rodičia chceli, aby si napísal svoj vianočný zoznam. On však vedel, že sa Vianoc nedožije a nechcel nič. Nakoniec ho rodičia prehovorili a tak prezradil svoje priania. „Zohnali sme všetko, o čo požiadal. Väčšina vecí, o ktoré žiadal, boli veci, s ktorými sa on sám nikdy nehral. Chcel ich kvôli svojmu mladšiemu bratovi,“ spomína na posledné priania svojho Baileyho otec.

Foto: Bristol Post WS

Posledné chvíle

Lekári predpovedali, že sa chlapec nedožije narodenia svojej sestričky. On bojoval a tento moment ešte chcel prežiť. Hneď po tom, ako sa s ňou stretol, jeho stav sa začal zhoršovať. „Chcem zostať, ale nastal môj čas ísť a stať sa jej strážnym anjelom,“ povedal chlapec. V piatok 22. decembra bol Bailey prevezený sanitkou do hospicu. Jeho telo rakovina zničila. „Na Štedrý večer sme boli pri ňom. Vedeli sme, že to nebude dlho. Povedali sme mu, že je čas ísť, zastaviť. V momente, ako sme to povedali, poslednýkrát sa nadýchol, z jeho očí vyšla posledná slza a nastal pokoj,“ zaspomínala na najťažšie chvíle Rachel.

Posledná rozlúčka sa odohrala tak, ako si to chlapec prial. Ulice okolo krematória sa zmenili na raj Baileyho superhrdinov.