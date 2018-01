Michaela Bodyová

Včera o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní 5 trikov, ako byť na plese za najväčšieho burana. Číslo tri funguje zaručene!

Ihneď po privítaní nového roka začína ďalšie slávnostné obdobie. Príležitosť pre každého správneho burana ukázať, kto je tu pánom.

BRATISLAVA 13. januára - Niet krajšej príležitosti všetkým dokázať svoju úroveň, než je obdobie plesov a zábav. Čas, kedy pod žiary reflektorov vstupujú mačovia a geroji, ktorým sa nik len tak nevyrovná.

Prinášame vám päť pravidiel správneho burana, vďaka ktorým si vás každý na plese všimne.

1. Nenechajte sa obmedzovať oblečením a už vôbec nie kravatou

Majte na pamäti, že v oblečení budete celý večer. Na prvom mieste je preto vaše pohodlie! Spraviť chybu hneď na začiatku môže totiž zničiť celkovú náladu. Kto by sa už len cítil pohodlne v tesnom obleku s oveľa tesnejšou kravatou? Dlhé šaty, o ktoré sa samotná dáma zakaždým potkne sú jednoznačne samovraždou, ženy môžu pokojne zvoliť minisukne či krátke šaty. Muži, ktorým býva pri tanci teplo, nech pokojne zvolia zmrzlinársku košeľu s krátkym rukávom, tá nikdy nevyjde z módy. Ak sa chcete cítiť čo najviac komfortne, určite zvoľte denné oblečenie, či nejaké ľahké letné materiály, vďaka ktorým si vás jednoznačne každý na plese zapamätá.

Správny buran nosí košeľu s krátkym rukávom, nenosí kravatu a košeľu má rozhalenú na dva, väčší samci až na tri gombíky. Foto: adn

2. Páni, partnerka je tu hlavne preto aby bola vašou ozdobou. To vy ste ten podstatný, tak si to užite

Celý život do vás vštepujú zásady džentlmenov. Ples je chvíľa, kedy môžete na všetko zabudnúť! Užite si ju. Nechajte partnerku nach si sama poradí s kabátom. Koniec koncov, je to predsa jej chyba, že sa tak naobliekala. Hneď, ako prídete k svojmu stolu, pohodlne sa usaďte a počkajte, kým sa vám ostatní predstavia. Prečo, by ste s tým mali začať práve vy?

3. Pri jedle debatujte, nahlas sa smejte a nehanbite sa mľaskať. Nech vidia, že ste spoločenský typ

Počas celého plesu je prítomná hudba. Niekedy až príliš nahlas, a preto na kvalitný rozhovor využite čas večere. Je to moment, pri ktorom máte pri sebe viacero ľudí. Najideálnejšie je hovoriť s plnými ústami. Zabudnite na postoj tela, dôležité je, aby ste sa dobre najedli. Alkohol neodmietajte, veď práve ten je často zdrojom odvahy postaviť sa na tanečný parket.

Pokojne komunikujte aj s ľuďmi z vedľajších stolov a buďte pritom čo najviac žoviálny, nech si nemyslia, že ste horenos. Foto: adn

4. Nech o tanec žiada výlučne žena

Pri tanci je opäť dôležitý najmä partner. Ženy by si svojich partnerov mali vážiť, a preto počkajte, kým neprídu a nepožiadajú vás o tanec. Ak sa vám nechce tancovať, odmietnite ju. Ženám nezaškodí, ak budú sedieť samé pri stole a vy sa budete zabávať najviac, ako to len pôjde. Vaše pohyby nemusia byť decentné, práve naopak, nechajte zábave voľný priebeh.

5. S nikým sa nelúčte

Nebuďte suchár ako ostatní. Z plesu sa neodchádza skôr, než odídu aspoň tri štvrtiny hostí. Snažte sa byť medzi poslednými mohykánmi, ktorí to vydržali čo najdlhšie. Ak totiž vydržíte do tohto momentu, máte parket skoro iba pre seba. Ak však už aj budete odchádzať, nelúčte sa s nikým. Ešte by sa niekto urazil, že odchádzate tak skoro.