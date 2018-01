Michaela Bodyová

Včera o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Kvôli týmto fotkám sa ich autor do Kórey už nikdy nevráti. Pozrite si zábery, ktoré rozhnevali aj samotného Kima

Asi najviac tajomnou krajinou vo svete je Severná Kórea. Pre turistov je lákavá, najmä z toho hľadiska, že o nej veľa informácii nemáme.

BRATISLAVA/ PCHJONGJANG 14. januára - Málo ľudí vie, čo sa tam odohráva. Málo informácií sa z Kórey dostáva von a ešte menej sa ich dostáva dnu. Koniec koncov, pre ľudí je lepšie, ak toho vedia čo najmenej.

Severnú Kóreu nenavštívilo veľa ľudí, no niektorým sa to podarilo. Jedným z nich je aj fotograf Eric Lafforgue, ktorý sa do tejto krajiny dostal niekoľkokrát. Tento nádejný fotograf sa rozhodol podeliť sa so svetom so svojimi zážitkami a tak zverejnil fotografie, ktoré vznikli počas jeho dovolenky. Naposledy bol v Severnej Kórei v roku 2012. Avšak pre Erica to bola posledná dovolenka v tejto krajine, pretože svojimi fotografiami, ktorými poukázal na komunistický režim, pobúril samotného Kima, a tak mu bol ďalší budúci vstup do krajiny zakázaný.

— Foto: Instagram/ Eric Lafforgue

