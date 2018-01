TASR

Dojatý Antl si domácu rozlúčku užil: Mal som slzy na krajíčku

Antl sa rozlúčil dvomi gólmi, no išlo iba o rozlúčku s domácim publikom. Ak sa nič nepredvídané nestane, derniéru absolvuje v poslednom zápase na pôde Luxemburska 14. januára.

Slovenský reprezentant Radoslav Antl (tretí sprava) s pamätným dresom nad hlavou, ktorý po odohratí zápasu ukončil reprezentačnú kariéru v zápase kvalifikácie MS 2019 v hádzanej mužov 1. skupina Slovensko - Rusko, 11. januára 2018 v Považskej Bystrici. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Považská Bystrica 12. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári síce prehrali vo štvrtok v Považskej Bystrici vo svojom predposlednom vystúpení prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 s Ruskom o šesť gólov, no po zápase si od divákov vyslúžili skandovaný potlesk v stoji. Ten bol zároveň súčasťou rozlúčky Radoslava Antla s reprezentačnou kariérou.

Antl sa rozlúčil dvomi gólmi, no išlo iba o rozlúčku s domácim publikom. Ak sa nič nepredvídané nestane, derniéru absolvuje v poslednom zápase na pôde Luxemburska 14. januára. A keďže končiť sa má víťazstvom, duel s outsiderom skupiny mu príde v hod. Proti Rusku boli Slováci bez šance. "V tomto zložení sme jednoducho nemohli favoritovi konkurovať. Rusi ukázali, že sú momentálne niekde inde. Ale klobúk dolu pred chalanmi, že bojovali," povedal Antl po zápase pre TASR. S Rusmi prehrali zverenci Heine Ernsta Jensena v oboch dueloch, v tom prvom v lepšej zostave dokonca o desať gólov. "Teraz sme naozaj na viac nemali. To čo Rusi ukázali, má potenciál svetovej hádzanej," dodal Antl.

Dlhoročná opora reprezentácie oslávi v marci štyridsiatku, počas kariéry zaznamenal v národnom tíme 719 gólov v 190 zápasoch. Zažil niekoľko vrcholov, dvakrát sa zúčastnil MS (2009 a 2017), na kontinentálnom šampionáte štartoval trikrát (2006, 2008 a 2012). Na konte má jedenásť titulov majstra Slovenska, dva s Košicami a deväť s Prešovom, legionársky chlebíček ochutnal v Japonsku, vo Švajčiarsku a momentálne pôsobí v maďarskom Egeri. "Moja kariére bola v prvom rade veľmi dlhá. Zažil som počas nej všetko. Šport prináša krásne momenty, ale aj tie menej príjemné a ja som rád, že som zažil viac toho pekného. Som za to vďačný. Moje poďakovanie patrí všetkým mojim súčasným i bývalým spoluhráčom a fanúšikom," povedal Antl.

Predstavitelia Slovenského zväzu hádzanej pripravili lúčiacemu sa krídelníkovi veľkolepú rozlúčku. Hráči si po zápase navliekli na seba tričká s Antlovou podobizňou, košický rodák dostal na pamiatku zarámovaný dres s číslom 28. Vypredaná hala v Považskej Bystrici skandovala jeho meno ešte dlhé minúty. "Kto by nemal slzy na krajíčku. Človeku v jednej sekunde prebehne všetko hlavou. Zrazy, víťazstvá, prehry. Potrebujem nejaký čas na upokojenie, tie emócie sú teraz veľké. Uvidíme, čo život prinesie ďalej."

Budúcnosť by sa mala vyjasniť už v najbližších dňoch. Antl totiž patrí ku kandidátom na post asistenta hlavného trénera reprezentácie Jensena. Aj v zápase s Ruskom niekoľkokrát komunikoval s mladšími spoluhráčmi a dával im cenné rady. "Nejaké rokovania prebehli, ale kandidátov je viac, takže uvidíme, čo prinesie čas. Ja záujem mám a bol by som rád, ak by to vyšlo. Ale v tejto chvíli je to všetko na rozhodnutí Slovenského zväzu hádzanej," uzavrel Antl.