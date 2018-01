TASR

Dnes o 10:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prvú časť Národného centra rýchlostnej kanoistiky dokončia tento rok

Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky bude na jazere na Zemníku organizovať v tomto roku kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta i majstrovstvá Slovenska.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 12. januára (TASR) - Prvá etapa projektu Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania má byť hotová už tento rok. Pre TASR to uviedol generálny manažér Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky Boris Bergendi, ktorý už v najbližších dňoch odovzdá Stavebného úradu v Jarovciach všetky dokumenty potrebné na územné konanie.

"Máme pripravené všetky požadované dokumenty, súhlasné stanoviská všetkých dotknutých subjektov, projekt pre územné konanie aj environmentálnu štúdiu," povedal Bergendi, ktorý očakáva, že stavebné povolenie bude mať zväz v rukách v septembri tohto roka.

"Do konca roka 2018 by sme teda stihli vybudovať infraštruktúru a priame cestné spojenie od hrádze do cieľového areálu, čo je vlastne prvá etapa realizácie projektu," doplnil Bergendi s tým, že projekt prekonzultovali s odborom športu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a olympijským výborom tak, aby ju v tomto čase dokázali reálne zrealizovať. Predbežné náklady na prvú etapu budú predstavovať takmer dva milióny eur.

Národné centrum rýchlostnej kanoistiky na Zemníku sa má stať dejiskom prestížnych medzinárodných podujatí. Projekt, ktorý sa mal začať stavať začiatkom roku 2017, predstavil v roku 2016 Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, ktorý získal pozemky v okolí jazera do prenájmu na 50 rokov. Vybudovaný komplex ráta s tribúnou, sídlami kanoistických a veslárskych zväzových klubov, ubytovaním, reštauráciou či obslužnými objektmi, ako sú napríklad hangáre pre lode alebo športoviská.

Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky bude na jazere na Zemníku organizovať v tomto roku kvalifikačné preteky na majstrovstvá sveta i majstrovstvá Slovenska. "Zatiaľ to nie je definitívne, ale uvažujeme aj o zorganizovaní Súťaže olympijských nádejí, na ktorej sa v rámci rýchlostnej kanoistiky zúčastňuje okolo 800 športovcov z 30 krajín sveta," uzavrel Bergendi.