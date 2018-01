TASR

R. Hromec bude mať v Bratislave výstavu Inside a Time Capsule

Medzinárodne uznávaný výtvarník predstaví odvážne expresívne práce vytvorené náročnou kombinovanou technikou.

Robert Hromec v zápale tvorivosti. — Foto: Facebook Robert Hromec

Bratislava 12. januára (TASR) - Výstavou Roberta Hromca s názvom Inside a Time Capsule (Vnútri časovej kapsule) začne rok 2018 Galéria Nedbalka v Bratislave. Návštevníkov galérie čaká umelecká premiéra. Ako uviedol Hromec pre TASR, vystavené diela pochádzajú z jeho najnovšej tvorby a doposiaľ neboli verejne prezentované. Medzinárodne uznávaný výtvarník predstaví odvážne expresívne práce vytvorené náročnou kombinovanou technikou.

Súčasťou výstavy bude šesť veľkorozmerných malieb na obzvlášť veľkom hliníkovom plechu s rozmermi 1 x 2 metre a osem malieb na hliníkovom plechu polovičnej veľkosti. "K štyrom zo šiestich veľkorozmerných prác sú pripevnené sivé štvorcové plechy s obrazom rúk, ktoré pôsobia, akoby sa vznášali nad povrchom obrazu. K povrchu viacerých štvorcových malieb je zasa pripevnený pevný hliníkový obdĺžnik," vysvetlil autor s tým, že práve hliníkové obdĺžniky boli inšpiráciou pre názov výstavy, keďže umelec si predstavoval svoje maľby ako akúsi časovú kapsulu odrážajúcu život v dnešnom svete, ktorá doručí nevyhnutné informácie o našej súčasnej realite nasledujúcim generáciám.

Vytvorením cyklu Inside a Time Capsule umelec naznačuje, že žiť v našom čase znamená žiť bez istoty. V umení, rovnako ako v politike, starý poriadok zaniká a nový sa ešte neobjavil - momentálne žijeme v napätí a chaose. "V tomto momente destabilizácie sa však jedincom, ich rukám a mysliam otvára obrovská príležitosť oveľa slobodnejšie prebádať rôzne nové postupy a nájsť v nich krásu," dopĺňa výtvarník.

Vystavované diela Hromca vysoko ocenilo šesť zahraničných kurátorov - Rick Kinsel z New Yorku, Giacomo Marco Valerio z Milána, Martina Campese z Benátok, Dorothea Jeger z Zürichu a Anton Divácký z Prahy. Do 72-stranovej publikácie o výstave prispel aj Ivan Jančár z Bratislavy.

"Robert Hromec je v Taliansku už niekoľko rokov považovaný za najúspešnejšieho predstaviteľa súčasného slovenského výtvarného umenia. Má za sebou niekoľko výstav v prestížnych talianskych galériách a každým novým dielom dokazuje, že si uznanie milovníkov umenia zaslúži," hovorí hlavný kurátor výstavy Giacomo Marco Valerio s tým, že diela slovenského umelca znázorňujú čosi, čo je mimo času a štruktúru prvkov: "Na prvý pohľad si celkom neuvedomujeme, čo vidíme, ale chápeme celkový zmysel kompozície. Hromcove diela sú akýmsi strojom času, odkazujú na štruktúru času a na život so všetkými jeho eventualitami."

Výstava sa uskutoční v Galérii Nedbalka od 17. januára do 11. marca. Záštitu nad podujatím prevzalo talianske veľvyslanectvo.

Robert Hromec (1970) sa narodil v Žiline. V roku 1998 získal titul MFA so zameraním na maľbu na Hunter College v New Yorku a v roku 1995 titul BA so zameraním na grafiku na City College v New Yorku. Výtvarné umenie študoval aj na Pratt Institute. V akademickom roku 1997/1998 pôsobil na Hunter College ako asistent na katedre maľby. V rokoch 1992 - 1998 pracoval v newyorskom Metropolitnom múzeu umenia. V roku 2002 úspešne ukončil doktorandské štúdium na Katedre dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Počas osemročného pobytu v New Yorku experimentoval s rôznymi výtvarnými technikami, výsledkom čoho je jeho jedinečný štýl - grafické maľby (print-painting). V jeho najnovších obrazoch na hliníkovom plechu hrá dôležitú úlohu optická ilúzia. Od roku 1990 sa zúčastnil na vyše 70 výstavách v USA, Kanade a Európe. V decembri 2013 vyšla vo vydavateľstve Cantor Art Press v New Yorku kniha Robert Hromec: New Mixed-Media Paintings on Aluminum Plate, ktorá je súčasťou knižníc najprestížnejších múzeí a galérií v USA. V máji 2015 začal spolupracovať s Area35 Art Gallery v Miláne. Je ženatý, má troch synov. Žije a tvorí v Bratislave.