Pes vs. mačka: Ktorý domáci miláčik je pre ľudí lepší? Vedci prišli s konečnou odpoveďou

Celé roky sa vedú diskusie o tom, ktorý domáci maznáčik je lepší. Pes, alebo mačka? Odpoveď nie je taká jednoznačná, obzvlášť, keď je niekto zarytým milovníkov iba jedného domáceho zvieratka.

BRATISLAVA/ RÍM 14. januára - Ak chcete mať svojho miláčika čo najdlhšie pri sebe, jednoznačne voľte mačku. Tie majú väčšiu šancu prežiť, pretože sú opatrnejšie ako psy. Informuje o tom taliansky denník Corriere della Sera.

Drieme v nich lovec

Aj napriek tomu, že dnes už máme mnoho vyšľachtených psov a mnohé z nich sú poľovnícke psy, ktoré sú určené na pátranie a lovenie, nikdy sa nevyrovnajú mačkám. Mačky sú od nepamäti skvelými lovcami, vidia na kratšiu vzdialenosť, vďaka čomu sa vedia lepšie sústrediť. Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že lovecké schopnosti domácich mačiek sú porovnateľné so schopnosťami veľkých šeliem, ktorých lov je jediným zdrojom potravy. Mačky majú lepší čuch a sluch a vidia stupnicu farieb, čo má za následok, že vidia vynikajúco aj v zlom osvetlení, zatiaľ čo psy sú farboslepé. V priemere spia mačky okolo 12 až 16 hodín, no aj v spánku dokážu pomocou čuchu a sluchu sledovať, čo sa okolo nich deje.

Vedecký výskum taktiež dokazuje, že mačky zapáchajú menej ako psy. Sú samostatnejšie a človek sa im nemusí až tak venovať, práve naopak. Samé sa vyvenčia, umyjú a ak odídete na pár dní z domu, nič sa nedeje.

Venujme domácim zvieratkám čas

Je pravdou, že pri psoch je to trochu zložitejšie. Treba sa im venovať. No na druhej strane, všetku starostlivosť vám vrátia dvojnásobne v podobe oddanosti a lásky. Mačky sú príliš svojhlavé s tvrdohlavé na to, aby sme ich vycvičili, a naučili nové veci. Na rozdiel od psov, ktorí sú zvyknutí plniť rolu najlepšieho priateľa človeka. Nevieme, aký vzťah majú mačky k svojim pánom a čo si o nich myslia, avšak štúdia Oregonskej štátnej univerzity ukázala, že dávajú prednosť interakcii s ľuďmi pred jedlom.

Zvykne sa vravieť… sto ľudí, sto chutí. Ak chcete lovca, ktorý vám vyčistí dvor od myší a striehnuť na ne bude aj v spánku, zvoľte mačku. Výhodou bytových mačiek je zase to, že sa o sebe postarajú. Nepotrebujú venčenie, výcvik a ak ich necháte cez deň doma, zvládnu to bez problémov. Ak však túžite po spoločnosti a kamarátovi, ktorého naučíte nejaké tie nové triky, zájdete si spolu na prechádzku, pes je jasnou voľbou.

Nezabúdajte však na to najpodstatnejšie: Či už si zvolíte mačku alebo posa, najdôležitejšie aj tak je poskytnúť domácim miláčikom pocit domova.