Stehlíková je pyšná na tím, Žirková: Nakopli sme motory

Košičanky od prvých minút dokazovali, že ich odhodlanie zmazať manko z prvého zápasu nezostalo v kabíne.

Na snímke radosť hráčiek Good Angels Košice po víťazstve 63:44 v odvete osemfinále EP FIBA Good Angels Košice - Basket Landes (Fr.) v Košiciach 11. januára 2018. — Foto: TASR - František Iván

Košice 12. januára (TASR) - Odvetný zápas Európskeho pohára FIBA medzi basketbalistkami Good Angels Košice a Basket Landes priniesol divákom nevšedný zážitok, ktorý bol umocnený cenným postupom medzi osmičku najlepších. Košičanky zmazali 14-bodové manko súpera z prvého zápasu a po srdnatom výkone sa môžu tešiť na ďalší dvojzápas v prestížnej súťaži.

Košičanky od prvých minút dokazovali, že ich odhodlanie zmazať manko z prvého zápasu nezostalo v kabíne. Priam ukážkovo napĺňali ambíciu vyhrať každú štvrtinu o štyri body, čo by v konečnom súčte stačilo na postup. Tak sa napokon aj stalo. "Vedeli sme, že zápas nemôžeme rozhodnúť v prvej štvrtine. Išli sme štvrtinu po štvrtine, čo sa nám darilo. Vyšlo nám to bez jediného zádrhelu," uviedla Romana Stehlíková, ktorá v zlomových momentoch v druhom polčase premenila dôležitú trojku i trestné hody. Košičanky sa počas zápasu viackrát dotiahli na rozdiel 13-tich bodov, no dlho sa im nedarilo prelomiť kľúčovú 14-bodovú hranicu. Keď sa už zdalo, že sa im to podarí, hostky často odvrátili túto hrozbu. Keď však zverenky trénera Petra Jankoviča predsa len dosiahli vytúžené skóre, dostali sa na koňa, z ktorého ich už francúzsky súper nezosadil. "Dôležité bolo, že sme to ustáli. Bolo to o našom výkone a o hlavách. Môžem povedať, že som pyšná, že sme to zvládli. Vyvarovali sme sa chýb z prvého zápasu a podarilo sa," poznamenala Stehlíková.

Angels aréna nebola zaplnená až tak, ako by si Košičanky zaslúžili. Pravdepodobne nad nimi už mnohí zlomili palicu po prehre 55:69 v prvom zápase. To bola chyba a kto na zápas prišiel, ten si ho užíval. "Dievčatám som povedal, že im verím na 110%. Bolo to ťažké, ale nie nereálne. Keď sme prelomili tú kľúčovú 14-bodovú hranicu, tak som veril, že to už zvládneme," priznal Jankovič.

Košičanky boli pozitívne naladené už pred zápasom, keďže počas minulého víkendu dvomi víťazstvami potvrdili svoju suverenitu vo Východoeurópskej lige. Víťaznú náladu si preniesli aj do EP FIBA. "Po výkone vo Francúzsku bola táto odveta pre nás dôležitá. V prvom polroku sezóny sme hrali veľmi dobrý basketbal a vianočná prestávka nás trošku zabrzdila. Teraz sme však znovu naštartovali motory a tešíme sa z toho. Potvrdili sme, že my sme v Angels aréne doma. Veľmi sa tešíme z tohto výsledku," uviedla najskúsenejšia z Košičaniek Zuzana Žirková.

Slovenský majster narazí vo štvrťfinále na taliansky tím Reyer Benátky. Prvý zápas je na programe vo štvrtok 25. januára v Košiciach, odveta o týždeň na to v Benátkach.