Slovenskí hádzanári prehrali s Ruskom. Na svetový šampionát nepostúpia

Považská Bystrica 11. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo štvrtok v Považskej Bystrici vo svojom predposlednom zápase 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 s Ruskom 26:32. Po tejto prehre stratili šancu na postup na svetový šampionát v roku 2019, na ten sa kvalifikujú len víťazi skupín. Slováci skončia v tabuľke na druhom mieste, po piatich dueloch majú šesť bodov, Rusov s desiatimi bodmi už nemôžu predbehnúť. Pred tretím Fínskom majú nedostižný náskok troch bodov.

Zverenci trénera Heine Ernsta Jensena sa s kvalifikáciou rozlúčia v Luxembursku 14. januára.

Slováci sa podľa predpokladov zamerali od začiatku na veľmi pozornú obranu, Rusi mali s prienikmi do postavenej defenzívy veľké problémy. Zverenci Heine Ernsta Jensena však boli nervózni v útoku a favorit trestal ich chyby z protiútokov. V 10. minúte viedli ruskí hádzanári 6:4. Slovákov neskôr podržal brankár Shejbal tromi excelentnými zákrokmi za sebou, ale Rusi postupne navyšovali náskok a polčas vyhrali 15:11.

V tom druhom sa favorit zápasu stále držal svojej hry, pozorne bránil, no najmä trestal každú chybu slovenskej obrany. Rusi hrali veľmi dobre takticky, disciplinovane a v útoku boli bezchybní. Slováci sa snažili, no s pribúdajúcimi minútami prevaha súpera narastala. Hostia napokon spečatili postup po výhre o šesť gólov 32:26.

1. fáza kvalifikácie MS 2019 - 1. skupina:

SLOVENSKO - Rusko 26:32 (11:15)

zostavy a góly:

Slovensko: Shejbal, Žernovič - Antl 2, Volentics 6, J. Mikita 5, Kopčo 3, Vallo 2, M. Mikita 6, Kalafut 1, Petro, Hricišon, Baláž, Holdoš, Potisk 1, Rečičár

Rusko: Kirejev, Grams - Kiselev 3, Šiškarev 5, Kovalev 3, Škurinskij, Gorbok 1, Santalov 4, Vasilev 1, Kalaraš 1, Ostaščenko 2, Šelmenko 1, Dibirov 5, Komogorov 1, Michalin, Žitnikov 5

Rozhodovali: R. Gasmi - K. Gasmi (obaja Fra.), vylúčenia 2:4, 7m hody: 2/2 - 2/1.

Hlasy po zápase:

Heine Ernst Jensen, tréner SR: "Rusi trestali každú našu chybu. Neboli sme vždy efektívni a koncentrovaní. Chlapci bojovali, ale musím poblahoželať Rusom. My sme hrali oslabení, čo bolo na našej hre poznať."

David Camara, tréner Ruska: "Slováci podali dobrý výkon, gratulujem mu k nemu. Pre nás to bol dôležitý zápas, my sme ho zvládli. Som samozrejme spokojný."

Miroslav Volentics, hráč SR: "Nemal by som to hovoriť po prehratom zápase, ale som šťastný. To, čo predviedli dnes diváci pri Radovej rozlúčke, to bolo fantastické. Rusi potvrdili svoju kvalitu, bohužiaľ, bol to iný level."

Radoslav Antl, hráč SR: "Súper dnes ukázal svoju silu, v oslabenom zložení sme nemali žiadnu šancu. Po zápase mi prebehlo hlavou celých mojich 20 rokov pri reprezentácii, mal som slzy na krajíčku."

výsledok druhého zápasu 1. skupiny:

Fínsko - Luxembursko 30:25 (13:13)

tabuľka 1. skupiny:

1. Rusko 5 5 0 0 154:106 10

2. SLOVENSKO 5 3 0 2 135:121 6

3. Fínsko 5 1 1 3 113:134 3

4. Luxembursko 5 0 1 4 103:144 1

zostávajúce zápasy 1. kval. skupiny:

13. januára:

Rusko - Fínsko

14. januára:

Luxembursko - SLOVENSKO