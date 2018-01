TASR

Včera o 22:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Sobota v Banskej Bystrici bude patriť verejnému korčuľovaniu

Zakorčuľovať si na zimnom štadióne môžete v sobotu hneď dvakrát.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Banská Bystrica 11. januára (TASR) – Mesto pod Urpínom, ktoré sa vlani hrdilo prestížnym titulom Európske mesto športu, neprestáva žiť športom ani v novom roku. Medzi najobľúbenejšie športové aktivity Banskobystričanov v týchto mesiacoch vždy patrí verejné korčuľovanie na miestnom zimnom štadióne.

"Obyvatelia i návštevníci si obľúbili verejné korčuľovanie na zimnom štadióne. V nedeľu 14. januára bude ľadová plocha patriť našim hokejistom, 'baranom', a preto sa verejné korčuľovanie neuskutoční. Pre veľký záujem si však všetci môžu prísť mimoriadne zakorčuľovať, a to hneď dvakrát, v sobotu (13.1.) v čase od 11.30 do 13.00 h a od 17.00 do 18.30 h," informovala TASR Dominika Mojžišová z Kancelárie banskobystrického primátora.