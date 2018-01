Slovan na záver domácej série podľahol Traktoru Čeľabinsk 0:3

Bratislava 11. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava nedali vo štvrtkovom dueli proti Traktoru Čeľabinsk ani gól a štvorzápasovú domácu sériu v KHL zakončili prehrou 0:3. V tabuľke Západnej konferencie im naďalej patrí so ziskom 50 bodov 12. priečka so sedembodovou stratou na jedenásty Viťaz Podoľsk, Traktor je na východe so 78 bodmi šiesty.

Zverenci trénera Eduarda Zankovca vyťažili z domácej šnúry šesť z maximálne možných 12 bodov. Najbližšie ich čaká šesť stretnutí na klziskách súperov, výjazd preruší vo februári olympijská prestávka. Sezónu zakončia "belasí", ktorí prišli aj o teoretickú nádej na postup do play off už v stredu, domácim zápasom s Dinamom Minsk (1. marca).

Slovan začal zakríknuto, už v 28. sekunde mohol otvoriť skóre Jakuceňa, ale z dobrej pozície vypálil tesne vedľa pravej žŕdky. Hostia boli v prvej tretine živší a po chybách domácej obrany sa dostávali pred Štěpánka. Ten v úvode podržal svoj tím pri šanciach Šarova či Borodkina. Na strane "belasých" bol aktívny Boychuk, ktorý v 4. minúte nepremenil nájazd z ľavej strany. Potom sa rútil sám na Francouza ďalší kanadský krídelník Garbutt, ale v kľúčovej chvíli mu puk skĺzol z čepele a brankár Traktora jeho únik bez problémov ustál. V 14. minúte mal Štěpánek šťastie, keď neudržal strelu A. Petrova, puk za neho odpálil do bezpečia Meszároš. Domáci brankár bol potom v 18. min. pozorný pri šanci Rybakova. O minútu neskôr už ale kapituloval, keď ho bekhendom prekonal nepokrytý Kručinin - 0:1. V samom závere tretiny Štěpánek predviedol svoje umenie pri ďalších dvoch tutovkách hostí.

Aj v druhej časti diktovali tempo hráči Čeľabinska. V 25. minúte mohol poistiť vedenie Videll a potom Štěpánka neprekonal z dorážky ani Polygalov. Slovanisti si následne prvýkrát v zápase zahrali presilovku, ale nič svetoborné v nej nevymysleli. Po jej uplynutí mal sľubnú možnosť Hrnka, chrbtom v bránke ale zblízka neuspel. Naopak, v 32. minúte zvýšil náskok Traktora svojím druhým gólom v zápase Kručinin. Slovan sa v koncovke naďalej trápil, po skrumáži stroskotal v nádejnej pozícii v medzikruží Boychuk. V závere tretiny po návrate z trestnej lavice unikol domácej defenzíve Borodkin, Štěpánek však jeho nájazd skrotil.

Na začiatku tretej tretiny stratili hostia obrancu Riasenského, ktorý odišiel do šatne s tržným poranením v tvári, ani to však nepribrzdilo hráčov Traktora a v ďalšom priebehu pohodlne kontrolovali vývoj stretnutia. V 45. minúte využil presilovku tvrdým príklepom od modrej čiary Bailen a Čeľabinsk viedol už o tri góly. Zverenci Eduarda Zankovca sa márne pokúšali zdramatizovať zápas, naopak zbytočnými vylúčeniami si ničili svoju snahu. Slovan nedokázal prekonať Francouza v bránke hostí ani raz, v 54. minúte zneškodnil český gólman lapačkou aj strelu Garbutta. Samotný dáver duelu okorenila ešte šarvátka Viedenského s A. Petrovom.

KHL - základná časť:

Slovan Bratislava - Traktor Čeľabinsk 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 19. Kručinin (Jakuceňa, Polygalov), 32. Kručinin (Jakuceňa, Polygalov), 45. Bailen (Videll).

Rozhodovali: Ansons (Lot.), Birin – Lazarev, Sivov (všetci Rus.), vylúčenia: 5:3 na 2 min., navyše Garbutt (Slovan) 10 min. za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 7909 divákov.

Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, Bačik, Voráček, Černý - Řepík, Viedenský, Boychuk – Mikúš, Genoway, Kašpar – Sloboda, Šerbatov, Skalický – Lamper, Hrnka, Garbutt

Traktor Čeľabinsk: Francouz – Višnevskij, Nikitin, Bailen, Riasenskij, Borodkin, Šinin, A. Petrov – Jakuceňa, Polygalov, Videll – Gynge, Szczechura, Kručinin – Kravcov, Rybakov, Šarov – Senťurin, J. Petrov, Černikov – Šolochov

Hlasy po zápase:

Marek Viedenský, útočník Slovana: "Začali sme bojazlivo, narozdiel od súpera, ktorý odštartoval zápas veľmi dobre. Vedel potrestať naše chyby, nám tam, bohužiaľ, nič nepadlo."

Jakub Štěpánek, brankár Slovana: "Ťažko povedať, čo sa dnes stalo, vyzeralo to na začiatku, akoby to malo prísť samo. Súper hral dobre, hádzali si to tam, my sme to viac-menej nestíhali pokrývať. Oni si po ten jeden gól v každej tretine došli. Mali sme nejaké šance, najmä v presilovkách, ale veľa striel Pavel (Francouz) videl a čo on vidí, to aj chytí. Veľa pozitívneho tam dnes nebolo."

Eduard Zankovec, tréner Slovana: "Gratulujem Traktoru k víťazstvu. Každú tretinu sme prehrali 0:1, čo ukazuje dej celého zápasu. Súper bol rýchlejší, lepší, vedel svoje šance využiť. Zápas hodnotím z našej strany ako dobrý, ale to proti súperovi ako Traktor nestačí."

Anvar Gatijatulin, tréner Čeľabinska: "Dlho sme sa na tento duel pripravovali a naše úsilie nevyšlo nazmar. Sme veľmi radi, že sme zápas vyhrali."

Tabuľka Západnej konferencie:

1. SKA Petrohrad 50 37 6 3 4 205:86 126

2. CSKA Moskva 50 33 9 1 7 161:73 118

3. Jokerit 48 27 3 8 10 132:86 95

4. Jaroslavľ 50 23 8 3 16 132:116 88

5. Nižný Novgorod 52 22 4 8 18 103:115 82

6. HK Soči 50 20 7 6 17 121:125 80

7. Spartak Moskva 50 19 7 4 20 135:127 75

8. Čerepovec 50 17 8 8 17 112:125 75

9. Dinamo Moskva 51 17 8 5 21 115:126 72

10. Dinamo Minsk 49 17 5 3 24 96:110 64

11. Víťaz Podoľsk 50 14 4 7 25 119:147 57

12. SLOVAN 49 13 2 7 27 100:164 50

13. Dinamo Riga 48 7 7 8 26 86:129 43