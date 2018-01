TASR

Slovan podpísal zmluvu s Medveděvom, v kádri zostal aj Čikoš

V minulosti prispel Čikoš k zisku dvoch majstrovských titulov, víťazstvu v Slovenskom pohári i Superpohári a dvakrát si zahral v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA.

Na archívnej snímke Erik Čikoš (Slovan) počas zápasu skupinovej fázy Európskej ligy v I-skupine medzi ŠK Slovan Bratislava - Sparta Praha 23. októbra 2014 v Bratislave. — Foto: FOTO TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub Slovan Bratislava podpísal zmluvu s 21-ročným pravým obrancom Jurijom Medveděvom, ktorý na jeseň pôsobil v Senici. V kádri "belasých" zostáva aj Erik Čikoš, s 29-ročným krajným obrancom sa klubové vedenie dohodlo na pokračovaní spolupráce minimálne do konca sezóny 2017/2018.

"Jurij je talentovaný futbalista, ktorý sa počas jesennej časti veľmi dobre ukazoval na pravom kraji obrany, kde okrem defenzívy výdatne podporoval útok. Podpísali sme s ním zmluvu na tri a pol roka. Jeho príchod zamýšľame najmä smerom do budúcnosti, má totiž potenciál a môže sa vypracovať na moderného krajného obrancu," citoval oficiálny web Slovana jeho viceprezidenta Ivana Kmotríka ml. Medveděv sa síce narodil v Kazachstane, no odmalička vyrastal v Českej republike. Pôsobil v mládežníckych výberoch Viktorie Plzeň, v A-tíme debutoval v roku 2014. Od roku 2015 hosťoval v Sokolove a v lete 2017 podpísal zmluvu so Senicou. Má na konte štrnásť reprezentačných štartov v kategóriách do 18 a 19 rokov. Medveděv sa počas týždňa na tréningu zranil, diagnóza preukázala natrhnutý sval na nohe, preto neodcestuje s tímom na sústredenie do Turecka. V najbližšej dobe sa bude zotavovať zo zranenia a je možné, že na jarnú časť sa vráti na polročné hosťovanie do Senice.

V kádri zostal Čikoš, ktorý sa do Slovana vrátil v septembri 2017 na hosťovanie zo Senice. Vedenie klubu sa s 29-ročným krajným obrancom a rodeným Bratislavčanom dohodlo na pokračovaní spolupráce minimálne do konca sezóny 2017/2018. "Erik pocestuje s mužstvom na sústredenie do Turecka, kde bude môcť zabojovať o svoju šancu v zostave. V Slovane bude pokračovať minimálne do konca tejto sezóny," dodal Ivan Kmotrík ml. Čikoš po septembrovom návrate do Slovana odohral jedenásť zápasov, v ktorých si pripísal jednu gólovú asistenciu. V minulosti prispel k zisku dvoch majstrovských titulov, víťazstvu v Slovenskom pohári i Superpohári a dvakrát si zahral v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA.