Včera o 16:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Niekdajšej líderke Kuzminovej nevyšla streľba, na Svetovom pohári skončila až deviata

Kuzminová so žltým tričkom vedúcej ženy priebežného poradia SP ešte nikdy vo vytrvalostných pretekoch SP nezvíťazila a pri jej súčasnej špičkovej forme sa šanca naplno vyniknúť znásobila.

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová. — Foto: TASR/DPA - Martin Schutt

Ruhpoldning 11. januára (TASR) - Vo vytrvalostných pretekoch 5. kola Svetového pohára biatlonistiek zvíťazila v nemeckom Ruhpoldingu na 15 km trati Talianka Dorothea Wiererová. Od druhej Fínky Kaisy Mäkäräinenovej ju delilo 12,7 sekundy a od tretej Kanaďanky Rosanny Crawfordovej 21,2. Zo štvorice Sloveniek sa najviac darilo Anastasii Kuzminovej na 9. mieste (+1:32,3), najlepšej ženy v priebežnom hodnotení SP. Do SP bodovala aj 37. Paulína Fialková (+3:37,5). Po Ruhpoldingu sa uzavrelo hodnotenie vytrvalostnej disciplíny v prospech Bielorusky Nadeždy Skardinovej.

Zo štvorice Sloveniek mala Kuzminová (celková strelecká bilancia 2-0-1-0) najnižšie štartovné číslo 27 a dobre nezačala. Dve trestné minúty na úvodných dvoch terčoch jej výsledný čas výrazne zaťažili, potom si upravila mieridlá a zostávalo jej jediné, vyhnuť sa ďalšej chybe. Pri tretej položke, opäť v 'ležke', nesklopila tretí terč a pribudla jej ďalšia minúta navyše. Paulína Fialková (0-2-0-3) vstúpila do pretekov nádejne, no v následnej stojke druhý a piaty terč nevyčistila. Tretí, štvrtý, piaty nezasiahla ani v záverečnej streľbe a v plnej nahote doplatila na 'stojku', kým Kuzminová na 'ležku'. Napriek trom trestným minútam Kuzminová vďaka jednoznačne najrýchlejšiemu bežeckému času obsadila miesto v top desiatke. P. Fialková v prvých vytrvalostných pretekoch vo švédskom Östersunde skončila piata, teraz zasa zažila sklamanie z nebodovaného miesta. Ivona Fialková (3-2-1-0) a Terézia Poliaková (2-1-0-1) sa zaradili až do štvrtej štvrtiny výsledkovej listiny.

Nuly za bezchybnú streľbu sa u 102 štartujúcich množili, no nie u všetkých, okrem Kuzminovej napr. Češka Vítková netrafila prvý terč, Nemka Herrmannová si tiež pripisovala tresné minúty, čistá nebola ani Fínka Mäkäräinenová, v prvej 'stojke' nevybielila jeden terč Bieloruska Domračevová, v druhej 'ležke' posledný piaty. Nemka Dahlmeierová stroskotala v druhej 'ležke' na terčoch dokonca trikrát.

Ako prvá zvládla všetkých 20 výstrelov bezchybne Ukrajinka Džimová, po nej dokonalá Talianka Wiererová, ďalšia Ukrajinka Valj Semerenková a Bieloruska Skardinová, ktorá sa v súčte dvoch vytrvalostných pretekov stala aj celkovou víťazkou disciplíny SP. Dvadsaťsedemročnej Talianke Wiererovej v Ruhpoldingu pribudol do kariérnych úspechov štvrtý triumf, prvý v sezóne. So štartovným číslom 96 príjemne prekvapila strelecky čistá Kanaďanka Crawfordová, po štvrtej streľbe druhá, len 7,8 s za víťaznou Wiererovou, v cieli tretia.

Výsledky - vytrvalostné preteky na 15 km:



1. Dorothea Wiererová (Tal.) 41:29,0 (0 tr. min),

2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +12,7 (1),

3. Rosanna Crawfordová (Kan.) 21,2 (0),

4. Julia Džimová 45,9 (0),

5. Valj Semerenková (obe Ukr.) 52,6 (0),

6. Darja Domračevová 1:04,0 (2),

7. Nadežda Skardinová (obe Biel.) 1:04,8 (0),

8. Anais Bescondová (Fr.) 1:06,4 (1),

9. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 1:32,3 (3),

10. Baiba Bendiková (Lot.) 1:34,6 (1), ...

37. Paulína FIALKOVÁ 3:37,5 (3),

82. Terézia POLIAKOVÁ 6:37,6 (4),

87. Ivona FIALKOVÁ (obe SR) 7:08,8 (6)