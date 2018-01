Na Colours of Ostrava príde aj speváčka Joss Stone

TASR

Na archívnej snímke Joss Stone — Foto: TASR/AP

Bratislava 11. januára (TASR) - Do programu medzinárodného hudobného festivalu Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 18. do 21. júla v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolných Vítkovíc, pribudli tri veľké ženské osobnosti, sú nimi britská soulová speváčka Joss Stone, Oumou Sangaré z Mali, ktorá patrí medzi najvýznamnejších afrických umelcov všetkých dôb, a Beth Ditto, speváčka skupiny Gossip.

„Okrem toho, že všetky tri vládnu výnimočnými hlasmi, majú spoločné aj to, že sa výrazne angažujú v spoločenských otázkach,” zdôrazňuje riaditeľka festivalu Zlata Holušová a dodáva: „Oumou Sangaré aktívne bojuje za práva afrických žien, Joss Stone spolupracuje s najrôznejšími charitami, prechádza 200 krajín sveta a spolupracuje s miestnymi hudobníkmi, a Beth Ditto je hlasnou advokátkou práv LGBT komunity.”

Joss Stone sa v 17 rokoch stala najmladšou hudobníčkou nominovanou na Mercury Prize a víťazkou britskej hitparády. Získala Grammy a dvakrát Brit Awards, predala viac ako 14 miliónov albumov a premenila sa na hviezdu najvyššieho kalibru. Vystupovala s Jamesom Brownom, Gladys Knight, Jeffom Beckom, Stevie Wonderom, Ringom Starrom a v rámci formácie Super Heavy s Mickom Jaggerom a Daveom Stewartom z Eurythmics. Svet čiernej soulovej hudby v nej našiel svoju bielu kráľovnú.

„Soul nie je hudobný žáner, ale vyjadrenie pocitu, ktorým sa dá obsiahnuť všetko,” hovorí Joss. Dôkazom jej ochoty neustále experimentovať je turné Total World Tour, v rámci ktorého sa rozhodla navštíviť 204 krajín a spolupracovať s miestnymi hudobníkmi.

Oumou Sangaré stelesňuje africkú ženskosť, eleganciu, rozhodnosť aj nezávislosť. „Ona je Muhammad Ali medzi africkými divami v ringu, tá najväčšia. Bodá ako motýľ, lieta ako včela,“ povedal riaditeľ Womex Christoph Borkowsky, kde minulý rok preberala speváčka prestížne ocenenie. Od svojich 21 rokov Oumou hovorí nahlas o veciach, čo sú v Mali viac ako tabu. Postavila sa proti spoločenskému poriadku znevýhodňujúcemu ženy. Na novom albume Mogoya otvára témy stúpajúcich samovrážd mladých, odrádza od emigrácie a varuje pred cielenými fámami a nebezpečnými dezinformáciami. Naštvaná je aj z politiky, vojen a náboženského extrémizmu.

Beth Ditto vládla 17 rokov dancepunkovej formácii Gossip. S ňou v roku 1999 vtrhla zúrivo na scénu, bez ostychu sa zvliekajúc na koncertoch. V tom čase 18-ročná lesbička od začiatku odkazovala, že väčšia váha nemusí byť hneď diskriminačná a dievčenský hriech hriechov je možné pretaviť v sebavedomú prednosť. K popkultúrnej ikone jej pomohla aj spolupráca s módnymi návrhármi, modeling a neskôr aj vlastná kolekcia šiat. The Gossip sa predovšetkým vďaka nej usadili na hudobnej scéne v pozícii vyhľadávanej a počúvanej kapely, ktorá nešetrila puritánmi a politikmi. Rozpad The Gossip Beth nezaskočil, s producentkou Jennifer Decilveo nahrala album Fake Sugar a hneď na to vyrazila na turné.

Medzi už skôr potvrdenými menami sú London Grammar, George Ezra, Ziggy Marley, Beth Ditto, Aurora, Cigarettes After Sex, Jon Hopkins Live, Jóhann Jóhannsson a Slaves. Festival sa na jeseň 2017 dostal do desiatky najlepších najväčších festivalov v prestížnej ankete European Festival Awards.

Štvordenné vstupenky sú k dispozícii v e-shope na webových stránkach festivalu colours.cz a v sieti Ticketpro. TASR informoval PR manažér podujatia Zdenko Hanout.