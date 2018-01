Kristína Jurzová

Včera o 21:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mami, budeš babka! Reakcia ženy na veselú novinu baví celý internet

Takáto eufória sa len tak nevidí. Odzrkadľuje však radosť, ku ktorej sa budúca babička musela dopátrať takmer ako detektív.

Na snímke Ashleyina mama v eufórii. — Foto: Reprofoto/YouTube

Bratislava 11. januára (Dobré noviny) - "Budeš babka!" Reakcia na túto vetu býva v každej rodine rôzna, no tá od matky Ashley vás naozaj pobaví. Radostnú správu sa však nedozvedela žiadnym obyčajným spôsobom, ale musela ju uhádnuť prostredníctvom vtipnej slovnej hračky.

Tú jej pripravil mladý pár v očakávaní prvého potomka. Na kartičky napísali slovné "skomoleniny", ktoré musela budúca stará mama správne poskladať.

Na prvej kartičke stálo Eye Mag Own Abbey Aground Mow There (I'm gonna be a grandmother) - čiže "stanem sa starou mamou".

Keďže budúca babka sa z prvej kartičky nevedela "vysomáriť", nasledovala ďalšia pomôcka, kde sa písalo: Hash Lean May Sonar Prague Nut (Ashley and Mason are pregnant) - čiže "Ashley a Mason sú tehotní".

A že to vôbec nebolo jednoduché, ukazuje nasledovné video, ktoré natáčal budúci otecko. Tá radosť, keď však Ashleyina matka uhádne pravdu, stojí zato! A malého-veľkého brata bude mať aj psík, ktorý je svedkom radostného divadla. Objaví sa však aj vtipná hláška babičky, ktorá mladým vyčíta, prečo jej nepovedal, že TO robili. ☺