TASR

Dnes o 14:04 čítanie na minútu 0 zdieľaní Beblavého SPOLU požiadala o registráciu, odovzdala vyše 18.000 podpisov

Na registráciu strany je potrebných aspoň 10.000 podpisov. Ak stranu zaregistrujú, o post predsedu sa bude uchádzať zakladateľ Miroslav Beblavý.

Na snímke Miroslav Beblavý. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 11. januára (TASR) - Vznikajúca strana SPOLU - Občianska demokracia (SPOLU) požiadala o registráciu. Jej zakladatelia odovzdali na ministerstve vnútra viac ako 18.000 podpisov. Na registráciu strany je potrebných aspoň 10.000 podpisov. Ak stranu zaregistrujú, o post predsedu sa bude uchádzať zakladateľ Miroslav Beblavý.

Zakladateľmi strany sú nezaradení poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Katarína Macháčková, Zuzana Zimenová, Simona Petrík, Viera Dubačová a Oto Žarnay. "Cieľom je, aby ľudia na Slovensku už nemuseli voliť menšie zlo," vysvetlil založenie strany Beblavý na tlačovej konferencii. Vylúčil na nej spoluprácu s ĽSNS a Smerom-SD, s ostatnými parlamentnými stranami si ju predstaviť vie, i keď SNS s Andrejom Dankom je pre neho problematická a skeptický je trochu aj pri hnutí Sme rodina. Za partnera považuje aj Progresívne Slovensko.

SPOLU má byť odborná strana pre ľudí, ktorí chcú, aby zo Slovenska bola dobrá krajina. Chce silnú a modernú ekonomiku, ďalej aby platil jeden rovnaký meter pre všetkých, chce tiež lepšiu zdravotnú starostlivosť, kvalitné vzdelávanie a jasnú proeurópsku orientáciu Slovenska. V tomto roku by chcel Beblavého tím pripraviť programové tézy a 50 kľúčových návrhov zákonov, ktoré budú predkladať aj do parlamentu.

Pokiaľ ide o financovanie, SPOLU má predpokladaný rozpočet 500.000 eur na voľby, tretinu chce vyzbierať od zakladateľov, tretinu od malých a tretinu od stredných a veľkých darcov. Za volebný úspech bude považovať to, keď pomôže vytvoriť vládu, ktorá vymení kabinet Roberta Fica (Smer-SD). "Keď vytvoríme vládu, ktorá posunie Slovensko dopredu," doplnil Beblavý. Strana sa mieni zapojiť aj do tohtoročných komunálnych volieb. Chce dostať do samosprávy nových starostov, primátorov či poslancov.