TASR

Dnes o 14:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Farage: V druhom referende by za brexit hlasovalo viac ľudí

Okrem iného kritizoval Farage liberálnych demokratov a labouristov, ktorí agitujú voči brexitu, napríklad bývalého premiéra Tonyho Blaira.

Na archívnej snímke Nigel Farage — Foto: TASR/AP

Londýn 11. januára (TASR) - Bojovník za odchod Británie z EÚ Nigel Farage načrtol možnosť, že by sa mohlo konať druhé referendum o brexite. Vyjadril pritom presvedčenie, že by v ňom za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie hlasovalo viac ľudí než v prvom plebiscite v júni 2016, informovala vo štvrtok televízia Sky News.

"Možno, len možno by sme mali uskutočniť druhé referendum o členstve v EÚ. To by celý tento problém našej generácie raz a navždy pochovalo," napísal bývalý líder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) a súčasný britský europoslanec.

Podľa Faragea by v prípadnom druhom plebiscite hlasovalo za brexit viac ľudí, čo by definitívne umlčalo nesúhlasné hlasy odporcov vystúpenia Británie z EÚ.

V podobnom zmysle sa Farage vyjadril aj tento týždeň v televíznej talkshow The Wright Stuff, ktorú vysiela britská komerčná televízia Channel 5. Okrem iného v nej kritizoval liberálnych demokratov a labouristov, ktorí agitujú voči brexitu, napríklad bývalého premiéra Tonyho Blaira.

"Budú sa stále sťažovať, nariekať a bedákať počas celého procesu (brexitu). Takže možno, len možno si začínam myslieť, že by sme mali mať druhé referendum... o členstve v EÚ," povedal Farage. Percento hlasujúcich za brexit by v ňom podľa neho bolo "omnoho vyššie" než v predvlaňajšom plebiscite, v ktorom sa vyslovilo za odchod z EÚ takmer 52 percent voličov.

Farage ako líder UKIP presvedčil bývalého britského premiéra Davida Camerona, aby vypísal dané referendum, a potom bol jednou z hlavných osobností kampane za brexit. Súčasnej premiérke Therese Mayovej vyčíta slabý postoj k rokovaniam o podmienkach rozchodu Británie s EÚ.

Farage označuje EÚ za experiment odsúdený na zánik. Zároveň zavrhuje špekulácie oponentov brexitu, že by britskí voliči mohli svoje rozhodnutie odchode z EÚ prehodnotiť v ďalšom referende.