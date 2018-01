TASR

Analytici: Ťahúňom priemyslu bol v novembri automobilový priemysel

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia upozornil, že dlhodobo sa na Slovensku nedarí najmä výrobcom spotrebnej elektroniky.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 11. januára (TASR) - Pozíciu hlavného "ťahúňa" priemyslu už v novembri 2017 prebral do svojich rúk automobilový priemysel. Jeho produkcia pomerne dynamicky rástla a vyšplhala sa na nové historické maximum, aj po zohľadnení sezóny. V medziročnom porovnaní sa zvýšila o 12,2 %. Uviedol to v komentári k priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Automobilový priemysel bol v novembri podľa neho zodpovedný za niečo viac ako polovicu celkového rastu priemyslu. "Silný rast v posledných mesiacoch vykazujú aj potravinári, ktorí si v novembri medziročne polepšili o 19,1 %, či nábytkári o 10,9 %. Najvyšší medziročný rast si však opäť pripísali výrobcovia chemikálií (33,9-%), v ich prípade však najmä vďaka silnému bázickému efektu, keď ich produkcia medzimesačne len stagnovala," priblížil.

Upozornil, že dlhodobo sa na Slovensku nedarí najmä výrobcom spotrebnej elektroniky. "Hoci ide o high-tech odvetvie, na Slovensku prevládajú skôr činnosti s vysokým zastúpením manuálnej práce a nižšou pridanou hodnotou. Mzdový tlak tak vyháňa produkciu do lacnejších krajín, napríklad do Poľska, kde síce takisto mzdy dynamicky rastú, v porovnaní so Slovenskom sú však stále výrazne nižšie. Navyše, hlavní výrobcovia v odvetví na Slovensku sa nachádzajú v regióne západného Slovenska, kde je nedostatok pracovnej sily najvypuklejší, a teda aj tlak na mzdy najvýraznejší," poznamenal.

Nálada v európskom priemysle, ale aj spotrebiteľská dôvera v Európe ostávajú podľa Koršňáka relatívne silné, čo by sa malo pozitívne prejavovať aj na kondícii slovenského priemyslu v tomto roku. Na druhej strane, december a január by predsa len mohli priniesť krátkodobé spomalenie priemyslu, nedá sa pritom vylúčiť ani medziročný pokles produkcie, najmä v januári. Dôvodom je tradičné vianočné spomalenie priemyslu a príprava najväčšej automobilky v krajine na spustenie výroby nového modelu, respektíve novej generácie modelu.

"Pomalší rast priemyslu v najbližších dvoch mesiacoch by mohli naznačovať aj prekvapivo slabšie čísla novembrových dovozov. Predpokladáme, že dôvodom by mohli byť práve nižšie priemyselné dodávky. Počas ďalších mesiacov roka by sa však rast priemyslu už mal postupne zrýchľovať pod vplyvom silnejúceho európskeho dopytu a v druhej polovici roka aj (a najmä) pod vplyvom spustenia produkcie v poradí štvrtej automobilke v krajine," dodal Koršňák.

Aj podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, bola v novembri hlavným ťahúňom priemyselnej produkcie výroba áut. "Očakávame pokračovanie dobrého tempa rastu priemyslu, aj keď december a január budú pravdepodobne ovplyvnené zimnými odstávkami u viacerých veľkých producentov," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR vo štvrtok informoval, že priemyselná produkcia v novembri 2017 medziročne vzrástla o 6,2 %. Vývoj ovplyvnil rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,9 % a v priemyselnej výrobe o 6,2 % a pokles v ťažbe a dobývaní o 7,1 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2017 medzimesačne zvýšila o 0,9 %.