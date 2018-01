TASR

Snehová vrstva je stabilizovaná, na horách trvá malá lavínová hrozba

Ráno bolo na horách zamračené, vo vyšších polohách hmlisto.

Liptovský Hrádok 11. januára (TASR) - V horských polohách už niekoľko dní prevláda typická jarná situácia, na väčšine miest je malá lavínová hrozba. Snehová pokrývka je všeobecne dobre spevnená a stabilizovaná.

Podľa Marka Biskupiča zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby sa popoludní v stredných polohách môžu ojedinele uvoľniť malé lavíny z mokrého snehu, a to najmä na trávnatých južne orientovaných svahoch Fatier. Za posledných 24 hodín napadlo od poprašku do osem centimetrov nového snehu, a to najmä vo Veľkej Fatre a v najvyšších polohách Tatier. „Sporadicky sa môžu vyskytovať malé snehové vankúše, na veľmi strmých svahoch je ich odtrhnutie možné pri veľkom dodatočnom zaťažení,“ vysvetlil.

Ráno bolo na horách zamračené, vo vyšších polohách hmlisto. Vplyvom predchádzajúceho oteplenia a postupného ochladzovania sa na povrchu snehu vytvorila tvrdá, prevažne nosná firnová kôra. „Na nej sa nachádza vrstva novšieho snehu z uplynulej noci, ktorá je v stredných polohách vlhká, vo vysokých polohách je nový sneh suchý a sypký,“ uzavrel Biskupič.