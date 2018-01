TASR

Dnes o 10:46 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: V All Star exhibícii bude mať najväčšie zastúpenie Tampa Bay

Každoročná hokejová slávnosť sa odohrá rovnako ako v uplynulej sezóne formou miniturnaja štyroch divíznych tímov - Atlantického, Metropolitného, Pacifického a Centrálneho.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

New York 11. januára (TASR) - Klub Tampa Bay Lightning bude v blížiacej sa All Star exhibícii zámorskej hokejovej NHL reprezentovať až štvorica hráčov a zároveň aj tréner Jon Cooper. Hviezdny víkend sa uskutoční 27. a 28. januára práve v domovskom stánku "bleskov" Amalie Arena.

Každoročná hokejová slávnosť sa odohrá rovnako ako v uplynulej sezóne formou miniturnaja štyroch divíznych tímov - Atlantického, Metropolitného, Pacifického a Centrálneho. Budú sa konať tri dvadsaťminútové zápasy troch proti trom.

Kapitánov jednotlivých tímov si zvolili v hlasovaní fanúšikovia. Tím Atlantickej divízie povedie skúsený kanadský center a kapitán Tampy Bay Steven Stamkos, výber Pacifickej divízie ťahúň Edmontonu Connor McDavid, ktorý dostal od fanúšikov najviac hlasov, lídrom Centrálnej divízie bude obranca Nashvillu P.K. Subban a Alexander Ovečkin z Washingtonu bude kapitán Metropolitnej divízie. Ruský kanonier sa zúčastní už na deviatej All Star exhibícii.

Trénermi výberov budú Cooper z Tampy Bay (Atlantická), Gerard Gallant z Las Vegas (Pacifická), Peter Laviolette z Nashvillu (Centrálna) a kouč Washingtonu Barry Trotz (Metropolitná). O ich menovaní rozhodlo poradie klubov k 6. januáru, ich tímy v polovici sezóny viedli svoje divízie.

Stamkos si zahrá s trojicou spoluhráčov z Tampy, do výberu Atlantickej divízie sa dostali aj brankár Andrej Vasilevskij, obranca Victor Hedman a líder produktivity celej súťaže Nikita Kučerov (60 b). Žiadny iný tím nebude mať v exhibícii štvornásobné hráčske zastúpenie.

Traja hráči budú reprezentovať Los Angeles Kings - kapitán Anže Kopitar, obranca Drew Doughty a brankár Jonathan Quick - a po dvoch má vo výbere ďalších osem tímov vrátane nováčika z Vegas, ktorý zastupujú útočník James Neal a brankár Marc-Andre Fleury.

V exhibícii sa predstaví aj 12 premiérových účastníkov. Medzi nimi figuruje aj talent Vancouveru Canucks Brock Boeser, ktorý s 22 gólmi a 40 bodmi vedie poradie strelcov aj produktivity nováčikov v sezóne.

"Som nadšený a teším sa na to. Budeme hrať traja proti trom, bude to zábava," povedal pre nhl.com obranca Oliver Ekman-Larsson z Arizony Coyotes. "Je to pre mňa veľká česť. Teším sa, že som sa dostal do výberu a že to zažijem s mojou rodinou, mojimi deťmi a mojou manželkou," povedal útočník Eric Staal z Minnesoty Wild.