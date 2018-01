TASR

Dnes o 10:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Predaj úžitkových vozidiel Volkswagenu vzrástol na nový rekord

Najvýraznejšie sa predaj zvýšil v regióne Južnej Ameriky.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

Wolfsburg 11. januára (TASR) - Predaj úžitkových vozidiel nemeckej automobilky Volkswagen vzrástol v minulom roku o vyše 4 % na takmer 498.000. Po roku 2016 to predstavuje nový celoročný rekord.

Spoločnosť uviedla, že za rok 2017 predala vo svete 497.900 úžitkových vozidiel. V porovnaní s rokom 2016 to predstavuje rast o 4,2 %.

Najvýraznejšie sa predaj zvýšil v regióne Južnej Ameriky. Spoločnosť na tomto trhu predala 41.300 úžitkových vozidiel, čo znamená rast o 28,1 %. O 23 % vzrástol predaj v Severnej Amerike a o 20,7 % predala firma viac áut v regióne Ázia-Tichomorie.

Vysoký rast predaja dosiahla automobilka aj vo východnej Európe. Predala tam 41.200 vozidiel, čo predstavuje rast o 13 %. Predaj rástol aj na trhu západnej Európy, kde Volkswagen predáva väčšinu svojich úžitkových vozidiel. Zvýšil sa o 1,5 % na 332.000 áut.

Naopak, pre nestabilnú situáciu na Blízkom východe klesol predaj úžitkových vozidiel Volkswagenu v tejto oblasti v roku 2017 takmer o 14 %. Znížil sa aj predaj na afrických trhoch, a to približne o 1 %.

Celkový predaj áut koncernu Volkswagen za rok 2017 vzrástol podľa nemeckého nedeľníka Bild am Sonntag zhruba na 10,7 milióna vozidiel. Ak sa odhad, ktorý pre nedeľník uviedli interné zdroje, potvrdí, nemecká spoločnosť by sa mala udržať pred japonskou Toyotou a opäť tak potvrdiť pozíciu najväčšej automobilky sveta. Volkswagen by mal oficiálne údaje o celkovom predaji vozidiel za rok 2017 zverejniť 17. januára.