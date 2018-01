Marlona Sagana možno pokrstí samotný pápež. Peťo má preňho pripravený ohromný dar!

TASR

Úradujúci majster sveta v cestnej cyklistike priletel k protinožcom už 5. januára a odvtedy sa so spolujazdcami z Bora-Hansgrohe pripravujú na úvod ročníka.

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (vľavo) a Pápež František. — Foto: TASR/AP; koláž DN

Sydney 10. januára (TASR) - Trojnásobný majster sveta Peter Sagan odštartuje novú sezónu 2018 rovnako ako vlani v Austrálii. Už o pár dní ho čaká prvé etapové podujatie Tour Down Under, ktorému predchádza klasika v okolí Adelaide People's Choice Classic.

Úradujúci majster sveta v cestnej cyklistike priletel k protinožcom už 5. januára a odvtedy sa so spolujazdcami z Bora-Hansgrohe pripravujú na úvod ročníka. Vlani sa mu na Tour Down Under celkom darilo, keď trikrát obsadil druhé miesto, pričom ho vždy zdolal domáci Caleb Ewan, tentoraz sa chce opäť pobiť o etapové vavríny. "Sú to prvé preteky v sezóne a ja som tu na to, aby som sa pokúsil konkurovať najlepším jazdcom. No uvidíme, ako to pôjde. Ešte stále pracujem na mojej kondícii," povedal pred stredajším tréningom.

Bora bude mať na pretekoch dvoch lídrov, Sagan bude bojovať o jednotlivé etapy a Jay McCarthy, vlani skončil na tretej priečke, o celkový triumf. "Cieľ je, aby som odviedol svoj najlepší výkon, ale aj pomohol ostatným chalanom. Máme tu naozaj silný tím, Jay je v dobrej forme a ja chcem čo najviac podporiť spolujazdcov. Čo sa mňa týka, pôjdem zase od etapy k etape," pokračoval v rozhovore pre cyclingnews.com.

Saganovi budú okrem McCarthyho robiť spoločnosť v tíme ešte Ír Sam Bennett, Poliak Maciej Bodnar, Brit Peter Kennaugh, Nemec Rüdiger Selig a opäť spojí svoje sily s Danielom Oss. Tridsaťročný Talian jazdil so slovenským reprezentantom na začiatku jeho kariéry v Liquigase a po päťročnej anabáze v BMC sa s ním opäť stretne v jednom tíme. "Môžu to byť pre nás naozaj veľmi dobré preteky. Máme Daniela Ossa, ktorý je môj dobrý priateľ. Nejazdili sme spolu päť rokov, no je jednoznačne skvelý pretekár do tímu," pochvaľoval si Sagan.

Dvadsaťsedemročný cyklista priznal, že januárové preteky na opačnej strane patria medzi jeho obľúbené. "Tour Down Under sú naozaj pekné preteky. Je to spôsobené počasím i dobrou organizáciou," dodal.

Z Austrálie sa presunie do pohoria Sierra Nevada v Španielsku, kde absolvuje vysokohorský kemp. Potom 24. januára navštívi Vatikán a mal by sa stretnúť aj s pápežom Františkom, ktorého by mal podľa Gazzetta dello Sport, požiadať, aby pokrstil jeho syna Marlona a zároveň mu darovať bicykel Specialized Venge vyzdobený pápežskými insígniami.