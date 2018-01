TASR

Vo vytrvalostných pretekoch 5. kola SP triumf M.Fourcada, Kazár bodoval

Slovenský biatlon sa dočkal prvých bodov do SP v tejto sezóne.

Francúzsky biatlonista Martin Fourcade. — Foto: TASR/AP

Ruhpolding 10. januára (TASR) - Francúz Martin Fourcade v úvodných pretekoch 5. kola Svetového pohára biatlonistov v nemeckom Ruhpoldingu zvíťazil vo vytrvalostných pretekoch na 20 km. V cieli ho od druhého Čecha Ondřeja Moravca delilo 1:01,0 minúty a od tretieho Nóra Johannesa Thingnesa Boea 1:06,3 min. Slovenský biatlon sa dočkal prvých bodov do SP v tejto sezóne, o 23 sa postaral za 18. miesto Matej Kazár. V celkovom hodnotení SP vedie aj naďalej M. Fourcade.

V priaznivom, síce teplom, no takmer bezveternom počasí začal medzi 107 štartujúcimi nádejne rýchly strelec Rakúšan Eder, naopak, Nór Svendsen na druhej streľbe stojmo dvakrát minul terč a pripísal si dve trestné minúty. Po dvoch skvelých streleckých položkách sa na čele usadil Čech Moravec a pomohol mu aj prepad Nemca Lessera s tromi chybami na druhej streľbe. Veľkú pozornosť na seba strhli najmä tí, ktorí bojovali o celkové prvenstvo v disciplíne. Po švédskom Östersunde sa v Ruhpoldingu bežal vytrvalostný biatlon v rámci SP druhý a poslednýkrát v sezóne, na programe je už len na ZOH v Pjongčangu, a opäť to bol predovšetkým súboj M. Fourcada s J.T. Boea, do ktorého sa vnoril po tretej čistej streľbe Moravec. Na medzičase hneď po nej viedol M. Fourcade pred J.T. Boem výrazne o 37,7 s a pred Moravcom o 1:07,6. O všetkom rozhodla posledná streľba stojmo, najskôr ju bezchybne odstrieľal Moravec, po ňom M. Fourcade netrafil úplne posledný terč a ponúkol šancu na víťazstvo pre J.T. Boea. Nór sa oň pripravil na štvrtom terči, a to znamenalo, že M. Fourcade sa v cieli radoval zo 66. víťazstva v kariére, piateho v sezóne. Aj o druhom mieste Moravca neboli pochybnosti, o tretie sa J.T. Boe obával, keďže Nemec Rees s číslom 108 ho až do poslednej chvíle atakoval a skončil štvrtý. Veľké chvíle zažíval aj český biatlon, s tromi v top desiatke.

Slovenská štvorica s Otčenášom (0-1-0-3), Hasillom (0-2-1-0), Kazárom (0-0-1-0) a Bartkom (0-3-0-2) upútala tým, že všetci neomylne odstrieľali úvodnú streľbu ležmo. V druhej si pripísal Otčenáš jednu trestnú minútu, no Kazár mieril pri ďalšej nule veľmi vysoko. Tretia streľba udržala v nádeji na bodované umiestenie Otčenáša, na štvrtej však netrafil hneď tri terče, tretí, štvrtý i piaty a bolo po nádejach. Kazár nevybielil v tretej streľbe štvrtý ležkový terč, no keďže sa už ďalšej trestnej minúte vyhol, konečne skončil v SP na bodovanom mieste, prvom v tejto sezóne pre slovenský biatlon.