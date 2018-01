TASR

Štátny tajomník P. Krajňák bude v rezorte pôsobiť v novej sekcii

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS) počas 21. schôdze parlamentu v stredu 18. októbra 2017 v Bratislave. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) a štátny tajomník Peter Krajňák (Most-Híd) sa dohodli, že v rámci kompetencií štátneho tajomníka vznikne nová sekcia. Tá by mala zastrešovať oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín s presahom kompetencií na všetky druhy škôl.

Zároveň plánovanou náplňou novej sekcie bude oblasť inkluzívneho vzdelávania s dôrazom na vytváranie podmienok inklúzie vo všetkých školách a školských zariadeniach a komplexný prístup a tvorba systémových opatrení.

Lubyová podotkla, že o vzatí kompetencií štátnym tajomníkom komunikovala s nimi priebežne počas troch mesiacov, odkedy prišla na ministerstvo. "Už vtedy pred nami stála úloha zrušiť 14 miest. Je to smerné číslo, ktoré sme dostali od Ministerstva financií SR. Len som sa nerozhodla urobiť to tak, ako to bolo dovtedy zvykom, teda jednu organizačnú zmenu za týždeň. Počkala som 100 dní a pozrela som si, ako tam fungujú isté procesy a toky," objasnila šéfka rezortu školstva. Podľa nej tento stav nemusí byť finálny a ak bude niečo fungovať lepšie v inom zostavení, priebežne sa to bude meniť.

Ministerka školstva si nemyslí, že by vzala kompetencie štátnym tajomníkom. "Keď mám byť zodpovedná za také kľúčové oblasti rezortu, ako je regionálne školstvo, potrebujem mať možnosť tieto procesy ovplyvňovať, čiže mať ich pod sebou v štruktúre," poznamenala.

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová bude mať podľa Lubyovej posilnené kompetencie. "Veda jej zostáva, ale v medzinárodnom význame," uzavrela.