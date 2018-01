TASR

Včera o 16:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Košičanky idú do odvety pohára FIBA s cieľom zmazať 14-bodové manko

Tréner Peter Jankovič verí svojmu družstvu a varuje ho pred podvedomou snahou rozhodnúť zápas už v prvej štvrtine.

Na snímke vľavo hráčka Košíc Viktória Baughová, vpravo tréner Košíc Peter Jankovič. — Foto: TASR/František Iván

Košice 10. januára (TASR) - S imperatívom stiahnuť 14-bodové manko z prvého zápasu nastúpia basketbalistky Good Angels Košice proti Basket Landes. V prvom osemfinálovom zápase Európskeho pohára FIBA ťahali za kratší koniec, no v štvrtkovej odvete (od 18.00 h) by rady využili domáce prostredie. Tréner Peter Jankovič verí svojmu družstvu a varuje ho pred podvedomou snahou rozhodnúť zápas už v prvej štvrtine.

Košičankám v prvom zápase nevyšla najmä úvodná štvrtina, ktorú prehrali 8:26. Postupne síce sťahovali priepastné manko, ale záver patril domácim hráčkam, ktoré si do odvety prenesú 14-bodový náskok (69:55). "Po zápase som bol sklamaný, ale s odstupom času som si uvedomil, že sme neodohrali nejaký katastrofálny zápas. Trápili sme sa v útoku, to je fakt. Dostali sme vonku 69 bodov, čo zase nie je tak veľa. Nepremenili sme však strely spoza trojkového oblúka, ktorými by sme sa dostali na dostrel. Takisto nám chýbali aj trestné hody," uviedol Jankovič.

Jeho zverenky sa na odvetu EP FIBA naladili víťazným dvojzápasom vo Východoeurópskej lige (EEWBL), v ktorej uzavreli pôsobenie v A-skupine bez prehry. Víťazstvom by radi potešili seba i divákov aj vo štvrtok, na postup však budú musieť vyhrať minimálne o 15 bodov. "Musíme si dať pozor aj na to, aby sme zápas nechceli rozhodnúť už v prvej štvrtine. Ak sa zbláznime, tak to s tímom ako Basket Landes neuhráme," upozornil Jankovič. K dispozícii by mal mať všetky hráčky, vrátane Dominiky Deptovej, ktorá v druhom zápase víkendového turnaja EEWBL pauzovala.

Výhodou Good Angels by malo byť domáce prostredie, ktoré im v minulosti vo vyraďovacích dvojzápasoch viackrát pomohlo. Hráčky si uvedomujú, že francúzsky tím kožu lacno nepredá a na postup budú musieť siahnuť na dno síl. "Musíme hrať od začiatku zápasu a nie až neskôr, ako sa nám stalo v prvom zápase u nich. V domácom prostredí sa cítime lepšie a to musíme využiť. Verím, že máme na to, aby sme ich doma zdolali o 15 bodov," uviedla rozohrávačka Barbora Bálintová.