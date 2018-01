TASR

Pokutu za podporu nemusia maďarské strany zaplatiť pred voľbami

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Ladislav Vallach

Budapešť 10. januára (TASR) - Pokuty udelené maďarským politickým stranám Štátnym kontrolným úradom (ÁSZ) za zakázané financovanie budú musieť strany zaplatiť, avšak od Maďarskej štátnej pokladnice dostanú polročný odklad na prípravu. Podľa spravodajského servera 24.hu to oznámil minister hospodárstva Mihály Varga.

Šéf rezortu zvolal v stredu v Budapešti v tejto záležitosti schôdzku s Národným úradom pre dane a clá (NAV) a so štátnou pokladnicou a navrhol, aby NAV pred jarnými parlamentnými voľbami nezačal pokutu vymáhať.

Varga poznamenal, že strany môžu požiadať od 1. júla aj o splátkový kalendár.

Ultrapravicová opozičná strana Jobbik v utorok avizovala, že nie je ochotná uhradiť pokutu za údajne neoprávnenú finančnú podporu vo výške 331 miliónov forintov (1,05 milióna eur). Predseda Jobbiku Gábor Vona povedal, že tak rozhodlo predsedníctvo strany.

ÁSZ vlani 6. decembra oznámil, že Jobbik musí zaplatiť pokutu za prijatie ilegálnej podpory. Výška pokuty za prijatie podpory v rozpore so zákonom o politických stranách by mohla dosiahnuť aj so zastavením poskytovania štátnej dotácie až dvojnásobok uvedenej sankcie.

"ÁSZ má 15 dní na to, aby sa vrátil na cestu zákona, ktorú opustil. Úrad musí zastaviť tento protiústavný proces, ktorý má plno nedostatkov," zdôraznil Vona. Ak sa tak podľa neho nestane, potom bude možné skonštatovať, že v Maďarsku nastala diktatúra.