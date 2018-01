TASR

Včera o 15:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rezort financií: Poisťovne pre novú daň nemusia zvyšovať ceny

Ministerstvo financií tiež zastáva názor, že poisťovne majú niekoľko možností, ako svoje ceny naopak ešte znížiť. A to znížením zisku, optimalizáciou svojej činnosti či znížením nákladov.

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. januára (TASR) - Nová daň z poistenia nahradí už existujúci poistný odvod. Ministerstvo financií (MF) SR preto nevidí dôvod na zvyšovanie cien poistenia, nakoľko vo väčšine oblastí sa odvod nahrádza daňou v rovnakej výške.

Okrem toho, klienti si podľa rezortu financií môžu vybrať poisťovňu, ktorá im ponúkne najlepšie podmienky a ktorá nepremietne daň do zvýšenia cien. Klienti poisťovní sa teda nemusia z tohto titulu obávať zvyšovania cien poistného, domnieva sa ministerstvo. "Vnímame to ako civilizované opatrenie. Daň z poistenia využíva väčšina krajín Európskej únie a to hlavne preto, že poisťovacie služby sú v EÚ na základe smernice oslobodené od dane z pridanej hodnoty. To znamená, že je to jedna z foriem, ako zabezpečiť daňovú férovosť z hľadiska poskytovania tovarov a služieb," vysvetlil minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

Ministerstvo financií tiež zastáva názor, že poisťovne majú niekoľko možností, ako svoje ceny naopak ešte znížiť. A to znížením zisku, optimalizáciou svojej činnosti či znížením nákladov.

MF SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. Touto daňou sa nahradí súčasný 8-% odvod z neživotného poistenia. Daň budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne.

Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa bude uplatňovať sadzba dane 8 %. Oproti súčasnosti tak nedôjde k žiadnej zmene. "Naopak, až k 50-% zlacneniu vo forme nižšej sadzby dane dôjde napríklad pri poistení úrazu či choroby, kde sa navrhuje 4-% sadzba dane. Maximálna daň z poistenia sa dotkne luxusu, a to vo forme 18-% sadzby dane pri poistení lietadiel a lodí využívaných na rekreačné účely," priblížil rezort.

Pre oblasť životného poistenia sa zavádza sadzba dane vo výške 2 %. Vyššia 3-% sadzba dane sa slovenských klientov poisťovní nedotkne, nakoľko sa vzťahuje na druhy poistenia, ktoré na Slovensku nie sú využívané, dodáva ministerstvo.

Zákon by mal začať platiť od októbra tohto roka.