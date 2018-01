TASR

Janus pustil chybu rýchlo z hlavy a podržal Liberec: Mohli sme vyhrať

Janus sa medzi žŕdky postavil po dlhšom čase. Jeho predošlý štart sa datuje do 20. decembra, keď v najvyššej domácej súťaži vychytal výhru proti Mladej Boleslavi.

Na archívnej snímke brankár Jaroslav Janus. — Foto: TASR/Michal Svítok

Liberec 10. januára (TASR) - Jaroslav Janus podržal svojimi zákrokmi hokejistov Liberca v utorkovom úvodnom semifinále Ligy majstrov, v ktorom český klub na domácom ľade remizoval so švédskym Växjö Lakers 1:1. Slovenský brankár inkasoval v zápase iba raz, kryl 38 pokusov súpera a mal úspešnosť zásahov 97,44 percenta.

Zažil však aj nepríjemný moment, keď v úvode druhej tretiny vyrazil proti vyhodenému puku, za ktorým uháňal útočník Pontus Netterberg. Brankár "bielych tigrov" korčuliarsky súboj síce vyhral, chcel hokejkou rozohrať, no trafil vracajúceho sa Filipa Pyrochtu, od ktorého sa puk odrazil k Liamovi Reddoxovi a ten zakončil do opustenej bránky. "Puk tam poskakoval, tak som vyšiel z bránky, aby som ho odpálil do bezpečia. Nechcel som ho ale vyhodiť mimo hraciu plochu, tak som do toho dal menej sily, než bolo potrebné. Okrem toho mi navyše ešte skĺzol z hokejky," opísal Janus v rozhovore pre hokej.cz nešťastnú situáciu.

Svoje zaváhanie ale napravil a do záverečnej sirény už neinkasoval, čím sa výrazne podieľal na konečnej remíze. "Snažil som sa to čo najrýchlejšie vypustiť z hlavy a nemyslieť na to. Som veľmi rád, že chalani vyrovnali," povedal Janus. Skóre 1:1 dáva Libercu pred odvetou stále šancu na postup. "Myslím si, že sme odohrali celkom dobrý zápas, snažili sme sa riešiť situácie jednoducho a veľa sme korčuľovali. Rovnako tak ale konal aj súper. Bolo vidieť, ako je to v tejto fáze súťaže tesné, rozhodujú jeden alebo dva góly," zhodnotil 28-ročný brankár prvý semifinálový duel.

Janus sa medzi žŕdky postavil po dlhšom čase. Jeho predošlý štart sa datuje do 20. decembra, keď v najvyššej domácej súťaži vychytal výhru proti Mladej Boleslavi. "Dlho som nechytal, takže som bol oddýchnutý a na zápas som sa tešil. Snažil som sa 'makať', poctivo trénovať a som rád, že mi dal tréner dôveru," poznamenal. Zápas sa nemusel skončiť iba remízou, Severočesi zahodili viacero šancí na navýšenie svojho skóre, dvakrát mali dokonca početnú výhodu o dvoch hráčov. "Škoda, že sme nevyužili dve presilovky piatich proti trom, mohli sme zápas strhnúť na svoju stranu," mrzelo Janusa.

V libereckom drese sa predstavili aj jeho krajania Martin Bakoš, Mário Bližňák a Adam Jánošík. Odveta je na programe o týždeň v utorok 16. januára.