Dnes o 12:43 V bratislavskej galérii G19 sú vystavené diela svetoznámych umelcov

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 10. januára (TASR) – Výstavou ...na papieri 2 prezentuje bratislavská galéria G19 výber z tvorby 25 autorov. Vo výbere sú diela z uzavretej tvorby svetoznámych výtvarníkov, akými sú Španiel Joan Miró, Švajčiar Alberto Giacometti, Francúz Georges Braque alebo Čech František Kupka.

"Tohtoročný výstavný cyklus začína galéria diváckou lahôdkou. Sú to kresby, maľby a grafické listy autorov, ktorých invenčná tvorba objavným spôsobom posúvala výtvarný prejav skoro celého 20. storočia. Aj keď sú to len malé zlomky tvorby, je veľkým zážitkom sledovať a porovnávať na dielach širokú škálu rôznych postupov, ktorými skúmali a objavovali ďalšie možnosti vizuálneho zobrazovania. Navzdory svojmu pokročilému veku majú spoločného menovateľa, a tým sú nesporná kvalita a doteraz fungujúca a invenčná vitalita. To dokážu len veľkí majstri," konštatoval na utorkovej (9.1.) vernisáži výstavy jej kurátor Marián Meško.

Aj spolukurátorka expozície Katarína Bajcurová zo Slovenskej národnej galérie ocenila a pripomenula, že je to ďalšia výstava galérie, ktorá si udržuje latku kvality veľmi vysoko. Potvrdením bola i galéria zaplnená návštevníkmi.

Vo výbere sú závesné diela z uzavretej tvorby ďalších známych umelcov 20. storočia. Nimi sú americký sochár Alexander Calder, holandský maliar Bram van Velde, škótsky sochár Eduardo Paolozzi, švajčiarsky výtvarník a pedagóg Štefan Schwartz, nemeckí umelci Günther Uecker a Otto Herbert Hajek, španielsky maliar a sochár Antoni Tapies, Rakúšania Adolf Frohner a Hermann Nitsch, francúzsky maliar Francois Fiedler pochádzajúci z Košíc. Veľké zastúpenie má Česká republika výtvarníkmi: Josef Čapek, Adriena Šimotová, Kamil Lhoták, Eduard Ovčáček, Dalibor Chatrný, Václav Boštík, Alena Kučerová, Karel Malich, Naděžda Plíšková a sestry Jitka a Květa Válové.

Pestrosť tvorby potvrdzujú aj použité výtvarné techniky: pastel, litografia, suchá ihla, farebná tlač, lept, serigrafia, drevorez, frotáž, prepaľovaná koláž, maľba sprayom, perforovaná grafika a iné.

Výstava potrvá do 18. februára.