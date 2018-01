Dominika Dobrocká

Vyriešia ju len tí najlepší: V Poprade archeológovia objavili starobylú hru, ktorá je jedinou v Európe

Úžasný objav, ktorý nemá konkurenciu v celej Európe, pochádza zo Slovenska.

Starobylá hra je podľa odhadov viac ako 1600 rokov stará. — Foto: SAV

POPRAD 10. decembra - Slovensko má ďalší unikátny archeologický objav. Starobylú hru sa podarilo nájsť v roku 2006 pri skúmaní hrobky germánskeho kniežaťa v Poprade. Po zachovaní a ďalšom výskume odborníci zistili, že hra nemá v Európe obdoby. Tento úžasný objav je viac ako 1600 rokov starý. Skladá sa zo šachových štvorčekov a zo zelených a bielych hracích figúrok rôznych veľkostí.

Vyriešiť ju dokážu len tí najlepší

Keďže bolo v tých časoch dostupné veľké množstvo stolných hier, je náročná dnešná rekonštrukcia hernej techniky. Vyriešiť ich dokážu iba najlepší odborníci. Slovenskí archeológovia sa obrátili s prosbou o pomoc na najlepšieho európskeho experta na staré hry, Ulricha Schädlera, riaditeľa Múzea dejín, ktoré sa nachádza v blízkosti Ženevského jazera vo Švajčiarsku. Kvôli objavenej hre pricestoval švajčiarsky expert na Slovensko.

Unikát v Európe

Hry ako tá, ktorá sa našla v Poprade, sa v minulosti objavovali a používali v gréckych a rímskych chrámoch. V Európe sa doposiaľ nepodarilo takúto hraciu dosku nájsť. Ide teda o unikát a jedinečnú stolnú hru. Švajčiara Schändlera teda čaká veľmi ťažká úloha a to vyriešiť systém starovekej hry. Tá by mala byť do konca roka 2018 umiestená na výstave nálezov z hrobky v Podtatranskom múzeu v Poprade. Analýza hry odhalila, že obsahuje staroveké sklo z východného Stredomoria, pravdepodobne zo Sýrie. Hra teda bola podľa všetkého do Popradu privezená z územia Rímskej ríše.