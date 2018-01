TASR

Dukátová čaká dieťa, chce stihnúť OH 2020 v Tokiu

Dukátová získala na MS osem medailí. Okrem toho vyhrala desať pretekov Svetového pohára a je štvornásobnou celkovou víťazkou prestížneho seriálu v kategórii K1. Štartovala na dvoch olympiádach.

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka Jana Dukátová.

n — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. januára (TASR) - Slovenská vodná slalomárka Jana Dukátová bude matkou. Ako prezradila pre stredajšie vydanie denníka Nový Čas, spolu so svojím dlhoročným priateľom, trénerom a manažérom Róbertom Orokockým očakávajú v júni narodenie prvého potomka.

"Náš tím sa od druhej polovice júna rozrastie. Veľmi sa tešíme," prezradila Dukátová pre Nový Čas. Rodičovské povinnosti by nemali znamenať koniec jej kariéry. Hoci je 34-ročná vodná slalomárka vo štvrtom mesiaci tehotenstva, naďalej trénuje a dokonca odchádza na sústredenie do rakúskeho Ramsau. Sezónu, ktorá sa začne na jar, už nestihne, no do lode si chce sadnúť čo najskôr. "Dúfam, že už v auguste alebo v septembri tohto roka," prognózovala.

Dukátová získala na MS osem medailí (3-3-2), z toho päť individuálnych (2-3-0), z ME má v zbierke 14 cenných kovov (4-5-5). Okrem toho vyhrala desať pretekov Svetového pohára a je štvornásobnou celkovou víťazkou prestížneho seriálu v kategórii K1 (2009, 2010, 2011 a 2013). Štartovala na dvoch olympiádach - v Londýne 2012 skončila šiesta a v Riu 2016 bola štvrtá. Verí, že pod piatimi kruhmi sa predstaví aj v roku 2020 v Tokiu. "Olympiádu chcem určite stihnúť. Tokio je pre mňa veľkou motiváciou aj v úlohe matky, veď nebudem prvou športovkyňou, ktorá sa po pôrode vráti k svojej profesii," dodala.