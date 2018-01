TASR

Slovanista Sloboda sa dočkal v 18. zápase: Vždy som o tomto sníval

Na snímke Marek Sloboda (Slovan) v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Slovan Bratislava - Metallurg Magnitogorsk 9. januára 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 10. januára (TASR) - Osemnásť zápasov čakal útočník Marek Sloboda na premiérový gól v KHL. Bude si ho však pamätať o to viac, že sa mu podarilo skórovať proti hviezdami nabitému Metallurgu Magnitogorsk, nad ktorým Slovan zvíťazil v utorok prekvapujúco 4:3.

Zverenci trénera Eduarda Zankovca zvíťazili už tretíkrát z uplynulých štyroch zápasov, pričom uspeli s tímami z horných poschodí tabuľky. Dva razy s Jokeritom Helsinki a v utorok aj s Magnitogorskom. Nestačili iba na CSKA Moskva. "Samozrejme nás teší výhra proti takému kvalitnému súperovi. Podali sme kolektívny výkon od brankára až po posledného hráča," povedal po zápase šťastný strelec, ktorý v druhej tretine zvýšil vedenie Slovana na 3:1. "Som rád, že mi to tam padlo. Je to úžasný pocit. Ako malý chlapec som o tom od malička sníval, keď som chodil s otcom na starý zimák. Budem pracovať na tom, aby som dal aj ďalšie góly," dodal Sloboda.

Dvadsaťročný útočník skóroval po situácii, keď si z ľavej strany nakorčuľoval pomedzi kruhy a prekonal brankára Košečkina strelou do hornej časti bránky. "Dostal som priestor, videl som, že tam je voľné, tak som tam vystrelil." Premiérový zásah Slobodu prišiel v osemnástom zápase, pamätný puk sa však k nemu počas duelu nedostal. "Čakal som dosť, ale zaplať pánboh za to. Bola to presne taká situácia, ktoré som po tréningoch trénoval s pánmi Petrovickým a Jendekom. Som rád, že to vyšlo aj v zápase. Puk ešte nemám, ale verím, že sa ku mne dostane," uviedol Sloboda.

Mladý útočník v prebiehajúcej sezóne pendluje medzi KHL a prvou ligou, v drese HC Bratislava odohral 14 zápasov a nazbieral 13 bodov. "Liga je oproti KHL niečo úplne iné, ale je to možnosť, ako sa zlepšovať. V prvej lige si môžem dovoliť viac vecí s pukom, v KHL je to o zbieraní skúseností," dodal Sloboda, ktorý zbiera skúsenosti nielen na ľade: "Sme výborná partia. Užívam si každý zápas s takýmito hráčmi, je to pre mňa veľká škola."