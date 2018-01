TASR

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva v Ľubovni sa zmenili

Za umiestnenie letných terás po novom podnikatelia zaplatia dva centy za štvorcový meter na deň.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Tomáš Halász

Stará Ľubovňa 10. januára (TASR) - Od 1. januára nadobudli účinnosť zmeny sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na území mesta Stará Ľubovňa. Tie sa dotknú predovšetkým podnikateľov. „Hlavným dôvodom úprav všeobecne záväzného nariadenia je predovšetkým zjednotenie sadzieb dane za účelom lepšej motivácie predajcov pri ambulantnom predaji všetkých druhov tovaru na tržnici a zatraktívnenie sezónnych trhov,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.

To chce mesto dosiahnuť aj výrazným znížením výšky dane vzťahujúcej sa na konkrétne podnikateľské činnosti. Novoschválená sadzba dane za verejné priestranstvo pri ambulantnom predaji na trhoch na Popradskej ulici počas sezónnych trhov i pri poskytovaní služieb pri obsadení jedného mestského stánku predstavuje štyri eurá za stánok na deň. V prípade povoleného predaja na vlastnom predajnom zariadení je sadzba štyri eurá za štvorcový meter na deň, pričom sa zvyšuje o euro za každý i začatý štvorcový meter nad tento rozmer a deň predaja.

Zmeny sa tiež týkajú zavedenia daňovej povinnosti v súvislosti s umiestnením letnej terasy a informačných, propagačných i reklamných zariadení. „V tomto smere sme dlhodobo vnímali absenciu istej regulácie týkajúcej sa ich umiestnenia. Veľkým problémom je svojvoľné umiestnenie tzv. áčiek, ktorých počet sa stále zvyšuje. Tie často zamedzujú pohybu chodcov a zároveň prispievajú k rozmáhaniu vizuálneho smogu, ktorý narúša celkový vzhľad mesta, a to najmä jeho historického centra," objasnil Solár a dodal, že počas letných mesiacov bolo len na Námestí sv. Mikuláša umiestnených viac než 20 takto voľne stojacich zariadení aj napriek tomu, že ide o pamiatkovú zónu.

Za umiestnenie letných terás po novom podnikatelia zaplatia dva centy za štvorcový meter na deň. V prípade umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení je to euro za štvorcový meter a deň. „Predovšetkým v prípade letných terás nebude pre podnikateľov stanovená výška dane príliš veľkou finančnou záťažou, keďže ide v prvom rade o sezónnu záležitosť. Ak by napr. plocha umiestnenej letnej terasy predstavovala 40 štvorcových metrov, mesačná výška dane by nepresiahla 25 eur, pričom zisk plynúci z jej užívania by bol podstatne vyšší,“ konštatoval Solár.

Mestskí poslanci taktiež v závere roka schválili nárast sadzby dane za užívanie verejného priestranstva v centrálnej mestskej oblasti z 25 centov na jedno euro za štvorcový meter. V iných častiach mesta vrátane miestnej časti Podsadek sa suma desať centov zvýši na 50 centov za štvorcový meter.