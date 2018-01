Slovenských hádzanárov čaká kľúčový zápas s Ruskom, potrebujú zázrak

TASR

Bratislava 10. januára (TASR) - Pre slovenských hádzanárov bude predposledný zápas 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 kľúčový. Proti Rusku (vo štvrtok o 18.30 h v Považskej Bystrici) nastúpia s vedomím, že musia zmazať desaťgólové manko z prvého vzájomného duelu, v oslabenej zostave to však budú mať veľmi náročné.

Na šampionát postúpi iba víťaz skupiny, jej lídrom je práve Rusko. To má pred Slovákmi dvojbodový náskok a veľmi výhodnú pozíciu vďaka októbrovej výhre 32:22 z Petrohradu. O poradí v tabuľke rozhodujú vzájomné zápasy, čo pre zverencov trénera Heine Ernsta Jensena znamená, že musia zvíťaziť o jedenásť gólov. Stačilo by im aj o desať, v tom prípade by však museli inkasovať menej ako 22 gólov. "Chceme sa pokúsiť o malý zázrak. Boli by sme zlí športovci, keby sme si neverili. Ale či to tak bude, ukáže samotný zápas. Rusi nie sú žiadni pionieri a hráčska kvalita je na ich strane," povedal pre TASR pivot Andrej Petro. Cesta k úspechu by mala viesť najmä z dobrej obrany. "Hrou v obrane sa ich budeme snažiť čo najviac prekvapiť. Z toho bude vyplývať, či sa nám bude dariť strieľať góly z protiútokov. Na postavenú obranu to bude ťažšie, preto sa ich budeme snažiť prekvapiť takto," dodal Petro.

Tréner reprezentácie Heine Ernst Jensen má sťaženú úlohu, pred dvojzápasmi s Fínskom a kľúčovým duelom s Ruskom musel z pôvodnej nominácie škrtnúť dovedna osem mien, z toho sedem hráčov sa ospravedlnilo zo zdravotných dôvodov. Hrať nemôžu Martin Slaninka, Martin Straňovský, Tomáš Urban, Patrik Hruščák, Ľubomír Ďuriš, Lukáš Urban a Dominik Krok. Brankár Teodor Paul uprednostnil klubové povinnosti. "Musíme zabojovať aj za nich, je na tréneroch, čo vymyslia. Už veľakrát sa nám stalo, že sa nám zranili jeden či dvaja hráči, ale toto som ešte nezažil. Tak veľa zranení je naozaj rarita a verím, že to už ani nikdy nezažijem. Chalani chceli pomôcť, ale musíme jednoducho variť z toho, čo nám zostalo v kuchyni," poznamenal Petro.

Jeden z najskúsenejších hráčov v mužstve si pochvaľuje atmosféru pred zápasom. Po dvoch výhrach nad Fínskom 27:22 a 24:16 sa Slováci na najdôležitejší zápas tešia. "Nálada je výborná, chalani sa tešia na každý tréning. Dlho sme sa nevideli a dlho sa zasa neuvidíme, tak si to užívame. Výhry s Fínmi nás potešili, aj keď to je súper inej úrovne, ako Rusi. Ale každé získané body nás motivujú. Musíme sa sústrediť na to, aby zápas s Rusmi dopadol v náš prospech."

Po pondelňajšom regeneračnom tréningu sa hráči pripravovali špeciálne na štvrtkového súpera, proti ktorému chcú uspieť. Aj keby sa Slovákom nepodarilo postúpiť, chcú vyhrať. "Mali sme k dispozícii videá a pripravovali sme sa aj takticky. O výsledku dopredu nechcem rozprávať, ale chceme určite vyhrať. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale chceli by sme sa rozlúčiť s domácim publikom akýmkoľvek víťazstvom," uzavrel Petro.