Dnes o 10:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Svetová banka zlepšila prognózu tohtoročného rastu ekonomiky na 3,1%

Ekonómovia zo Svetovej banky uviedli, že najnovšia prognóza odráža očakávania určitého prínosu daňovej reformy, ktorú americký prezident Donald Trump podpísal koncom decembra.

Washington 10. januára (TASR) - Svetová ekonomika by tento rok mala vzrásť o vyše 3 %, uviedla v najnovšom odhade Svetová banka (SB). Ak sa jej prognóza vyplní, bude to znamenať najvyššie tempo rastu za sedem rokov. Prispieť by k tomu mali najmä rozvíjajúce sa ekonomiky.

Podľa Svetovej banky dosiahne tohtoročný rast globálnej ekonomiky 3,1 % oproti očakávanému 3-% rastu v roku 2017. V porovnaní s predchádzajúcim odhadom z júna minulého roka predstavuje najnovšia prognóza SB na rok 2018 zlepšenie, a to o 0,2 percentuálneho bodu. Solídny rast predpokladá banka aj v roku 2019 a 2020, a to na úrovni 3 %, respektíve 2,9 %. Na porovnanie, v roku 2016 vzrástla svetová ekonomika len o 2,4 %. To bol najslabší rast od roku 2009, keď globálna ekonomika klesla o 1,8 %.

Tohtoročný rast by mali potiahnuť najmä rozvíjajúce sa ekonomiky, zvlášť vývozcovia komodít. Rast tejto skupiny štátov by mal dosiahnuť 4,5 % a v rokoch 2019 a 2020 by sa mal zrýchliť v priemere na 4,7 %.

Naopak, rast v priemyselne rozvinutých krajinách sa podľa Svetovej banky tento rok mierne spomalí. SB predpokladá, že dosiahne 2,2 % oproti 2,3-% rastu očakávanému za rok 2017. Čo sa týka eurozóny, Svetová banka očakáva tento rok rast ekonomiky na úrovni 2,1 %.

V prípade USA odhaduje banka tento rok rast na úrovni 2,5 %. V porovnaní s júnovou prognózou to znamená zlepšenie o 0,3 percentuálneho bodu. V roku 2019 predpokladá spomalenie na 2,2 % a v roku 2020 na 2 %.

Ekonómovia zo Svetovej banky uviedli, že najnovšia prognóza odráža očakávania určitého prínosu daňovej reformy, ktorú americký prezident Donald Trump podpísal koncom decembra. Bankou predpokladaný prínos pre ekonomiku však zďaleka nedosahuje očakávania Trumpovej administratívy. Tá predpokladá stabilný hospodársky rast USA na úrovni minimálne 3 %.

Najrýchlejšie rastúcim regiónom sveta by tento rok mala byť východná Ázia a Tichomorie, kde Svetová banka počíta s rastom na úrovni 6,2 %. Čínska ekonomika by mala zaznamenať rast o 6,4 %, v budúcom roku očakáva SB mierne spomalenie rastu na 6,3 %. Ekonomika Indie porastie podľa SB tento rok o 7,3 % a v ďalšom roku by sa jej tempo rastu malo zrýchliť na 7,5 %.

Prezident Svetovej banky Jim Yong Kim však varoval pred prehnanou spokojnosťou. V tejto súvislosti vyzval vlády na investície do oblastí ako vzdelanie a infraštruktúra s cieľom podporiť produktivitu a zabezpečiť tak hospodársky rast aj v ďalšom období.