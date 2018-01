TASR

Minister Maďarič sa ohradzuje voči Zemanovej kritike Dubčeka

Pozitívnu úlohu Dubček podľa slov šéfa rezortu kultúry zohral aj v ponovembrovom vývoji po roku 1989 a celý svoj život podporoval a spoluvytváral priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi.

Na archívnej snímke minister kultúry SR Marek Maďarič prichádza na 82. schôdzu vlády SR v Bratislave 13. decembra 2017.

Bratislava 10. januára (TASR) - Minister kultúry SR Marek Maďarič sa osobne ohradzuje voči "expresívnemu, dehonestujúcemu vyjadreniu" prezidenta ČR Miloša Zemana na adresu Alexandra Dubčeka, ktoré vyslovil v oficiálnom prejave na začiatku osláv 100. výročia vzniku Československa na Pražskom hrade.

"Alexandra Dubčeka si vážime predovšetkým za to, že umožnil obrodný, demokratizačný proces začiatkom šesťdesiatych rokov v Československu, ktorý vyvrcholil tzv. Pražskou jarou," zdôraznil vo svojom vyhlásení Maďarič.

"O žiadnom politikovi si nerobíme ilúzie a aj tá najväčšia osobnosť mala svoje slabiny a slabé chvíle, ale považujem za mimoriadne nevhodné a nezdvorilé práve takéto momenty zdôrazniť v slávnostnej chvíli a to dokonca ešte aj expresívnym spôsobom," doplnil Maďarič.

Minister kultúry reagoval na Zemanovu kritiku Alexandra Dubčeka, ktorý podľa českého prezidenta v roku 1968 patril k tým, ktorí sa "potentovali hrôzou". "Rozprávajme sa o tom, prečo v roku 1968 sa našiel jediný statočný človek, ktorému som preto udelil štátne vyznamenanie, a tým bol František Kriegel. A prečo sa všetci ostatní poondeli od hrôzy," hovoril Zeman.

V jasnej narážke na Alexandra Dubčeka neskôr dodal, že to týmto ľuďom ani nijako nepomohlo. "Najskôr dostali tieto idoly funkciu predsedu federálneho zhromaždenia, potom už len klesli na veľvyslanca v Turecku, a potom už ani to nie," povedal český prezident a poukázal na zásadu z prvých rokov normalizácie, ktorá podľa neho voľne povedané znela, že "si musím udržať funkciu, pretože inak by tam prišla ešte väčšia sviňa, ako som ja".

Táto zásada podľa Zemana demoralizovala spoločnosť a to, čo Čechom a Slovákom dalo opäť nádej, bola novembrová revolúcia.