Skupina Komajota pozýva na prvý koncert v tomto roku

Už 18. januára preto odznejú pesničky, ktoré majú muzikanti radi, ale naživo ich hrajú len výnimočne. Veľký priestor dostanú takisto B-side projekty Komajoty Úzka krajina a The Ružbach's.

Na archívnej snímke hudobník Martin Husovský zo skupiny Komajota — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 10. januára (TASR) – Skupina Komajota odohrá prvý koncert tohto roku v prešovskej Viole a špecifickosti tohto priestoru prispôsobila aj svoj repertoár. Vznikne z toho aj videozáznam. Už 18. januára preto odznejú pesničky, ktoré majú muzikanti radi, ale naživo ich hrajú len výnimočne. Veľký priestor dostanú takisto B-side projekty Komajoty Úzka krajina a The Ružbach's. Prešovčania v týchto dňoch pracujú na novom albume Potrubis, rozhodli sa, že niekoľko skladieb, ktoré sú už hotové, zaradia do set listu večera.

Viola je nezvyčajný priestor s klavírom na pódiu, čo inšpirovalo kapelu, aby pripravila úplne iný program, na aký sú jej fanúšikovia zvyknutí. Potvrdzuje to aj líder Martin Husovský. "Pôjdeme po komornejších, klubovejších až unplugged veciach. Bude to naozajstná Komajota v tom zmysle, že nebudeme nutne hrať veci, ktoré boli hitové a hrané v rádiách, ale pesničky, ktoré máme radi a nehrávame ich preto, lebo kapela potrebuje za štandardný koncertný program odohrať kvázi tie najznámejšie veci a na chuťovky ostáva menej času."

Hudobníci sú momentálne vo svojom nahrávacom štúdiu, kde pracujú na novom albume Potrubis. Práve z neho predstavia niekoľko skladieb, ktoré vznikli len pred pár týždňami. Vydanie albumu je naplánované na máj tohto roka a vzniká úplne inak ako všetko, čo doposiaľ ponúkli svojim fanúšikom. Najprv bol scenár, potom texty k jednotlivým scénam, robili sa ilustrácie a až teraz k tomu celému vzniká hudba.

"Už dlho sme chceli spraviť konceptuálny album, ktorý bude mať príbeh a teraz, keď na tom robíme, sme radi, že vznikajú jednoduché pesničky. Neodvážim sa tvrdiť, že popové, skôr naozajstné piesne, ktoré majú melódiu, ale hlavne svoj príbeh. Každá jedna skladba má svoj priestor v deji, ktorý bol vymyslený úplne na začiatku," dodal Husovský.

Na svojom konte majú dnes títo hudobníci viac ako pätnásť albumov, dva z nich ako bočné projekty pod názvami Úzka krajina a The Ružbach's. "Dostanú veľký priestor, pretože si ich nevieme zahrať kedykoľvek a ľudia možno ani netušia, že je za nimi Komajota," priznáva Husovský. Muzikanti si pre túto príležitosť pozvali gitaristu Ľuboslava Petrušku, ktorý im na tieto projekty nahral gitary. Za zmienku stojí, že Úzka krajina (2014) je audiovizuálny projekt bubeníka Stana Čoreja a pozostáva z jeho autorských vecí, ktoré si rokmi ukladal do šuflíka a vydal ho ako hudobno-artový film. O vizuálne spracovanie sa postaral Panáčik. Projekt The Ružbach's a jeho nahrávka Oxrón je ešte viac neprebádaným dielom od slovenských hudobníkov. Ide o zhudobnenú zbierku básní s názvom Ř slovenského spisovateľa Michala Baláža. Album vyšiel minulý rok a zhudobnila ho trojica Martin Husovský, Stano Čorej a Ľuboslav Petruška. The Ružbach's sú v podstate neexistujúcou kapelou, v ktorej sa gitarista Petruška a básnik Baláž ani nepoznajú osobne.

Úvodný koncert Komajoty v tomto roku je pre samotných hudobníkov výzvou a preto sa rozhodli, že ho zaznamenajú a uverejnia z neho v priebehu roka tri až štyri skladby. "Mne osobne je bližší priestor klubu a prítomnosť poslucháča. Veľmi ma bavia prerábky aj vlastných piesní. Tým to bude výnimočné. Tento koncert je pre nás výzva zahrať naše skladby ináč, ako sme zvyknutí, napríklad aj vďaka živému pianínu, ktoré tam je," pozýva Husovský.

Kapela vystúpi 18. januára v rozšírenej koncertnej zostave, ktorú prispôsobila aj samotnému koncertu. Martina Husovského (spev a piáno), basgitaristu Mareka Belanského a bubeníka Stana Čoreja doplnia na pódiu hráč na klávesách Jany Pastirčák a gitaristi Juraj Kováč a Ľuboslav Petruška.